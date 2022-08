Kiermaier reflexiona sobre el futuro después de que la cirugía de cadera termina la temporada

El jardinero central de los Rays de Tampa Bay, Kevin Kiermaier, espera estar listo para el día inaugural el próximo año luego de una cirugía en la cadera izquierda que puso fin a la temporada, pero aún no se ha determinado con qué equipo estará.

Kiermaier, de 32 años, está en la temporada final de un contrato de seis años por $53.5 millones acordado en marzo de 2017. Los Rays tienen una opción de equipo para 2023, que probablemente rechazarán.

Si bien Kiermaier está enfocado en su programa de rehabilitación, también entiende que esta vez con Tampa Bay, que data de su debut en las Grandes Ligas en 2013, podría haber terminado. Está abierto a quedarse con los Rays.

"Estoy motivado, estoy motivado, esto es como, para mí, perseguir algo de nuevo", dijo Kiermaier el sábado. años atrás, y ojalá un equipo, varios equipos me estén queriendo, eso es lo que planeo, y estoy muy emocionado”.

El tres veces ganador del Guante de Oro de la Liga Americana estaba usando muletas cuando apareció en el camerino de los Rays por primera vez desde la cirugía antes de que Tampa Bay jugara contra los Orioles de Baltimore. Usará las muletas durante tres semanas más.

Kiermaier bateó .228 con siete jonrones y 22 carreras impulsadas en 63 juegos esta temporada.

Un problema que enfrenta Kiermaier al mirar hacia el futuro es que el Tropicana Field de los Rays tiene una superficie de juego de césped artificial.

“Una parte de mí es como si me beneficiaría jugar en el césped todos los días, tal vez”, dijo Kiermaier. “Me he acostumbrado tanto a todo aquí. Hay tantos pros y contras, muchos más pros, pero el césped definitivamente es un gran problema".

“Para mí, no hay mejor sensación que salir corriendo al Tropicana Field desde el banquillo para comenzar un juego”, dijo. “Eso será para siempre lo que pienso. Será interesante ver qué sucede en el futuro”.

Kiermaier dijo que estuvo en “muy mal estado” durante el último año y medio debido a problemas con el labrum. Jugó por última vez el 9 de julio.

“Mi labrum estaba en un estado terrible”, dijo Kiermaier. “Parecía horrible. (El doctor) me mostró fotos de antes y después, y fue increíble que jugué tanto tiempo como lo hice”.

Kiermaier se siente mucho mejor de lo esperado una semana y media después de la cirugía y calificó el procedimiento como "una victoria total".

“A lo largo de este mes que he estado deprimido, he reflexionado mucho sobre muchas cosas”, dijo Kiermaier. "Muchos recuerdos aquí, voy a tratar de no llorar, pero he aprendido que las cosas que pueden hacerme llorar y llorar con bastante facilidad son mis hijos y los Tampa Bay Rays".