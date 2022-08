Muere a los 38 años la esposa del exlanzador Tim Lincecum

Los Gigantes de San Francisco anunciaron que Cristin Coleman, esposa del ex lanzador Tim Lincecum, murió a principios de este verano después de una batalla contra el cáncer.

Coleman tenía 38 años.

“Los Giants se entristecieron mucho al enterarse del fallecimiento de la esposa de Tim Lincecum, Cristin Coleman”, escribió el equipo en Twitter. “Nuestro más sentido pésame para Tim, la familia de Cristin y todos aquellos cuyas vidas ella tocó como amiga y maestra.

“Era querida por la familia de los Giants y su espíritu cariñoso y genuino conmovió a aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de conocerla durante los años que ella y Timmy estuvieron con nosotros”.

Según el San Mateo Daily Journal, Coleman, directora de la Escuela Primaria Washington en Burlingame, California, murió “pacíficamente” el 27 de junio.

Sus padres la describieron como un “paquete de amor, alegría, ingenio rápido y energía creativa” y “la luz de nuestras vidas, un hermoso ser humano que tocó tantos corazones” en un obituario de julio.

Los funcionarios de los Gigantes se enteraron recientemente de que Coleman y Lincecum, el tres veces campeón de la Serie Mundial, se habían casado, según el San Francisco Chronicle.

Lincecum, de 38 años, quien no se ha retirado formalmente a pesar de no lanzar en las mayores desde 2016, no ha dicho nada públicamente sobre la muerte de Coleman.