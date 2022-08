Pujols pega grand slam para llegar a 690 jonrones

Con su equipo ganando 6-0 en la tercera entrada, el mánager de los Cardinals, Oliver Marmol, jugó con su naturaleza agresiva como capitán y recurrió al bateador emergente Albert Pujols con las bases llenas y un zurdo en el montículo.

Como lo ha hecho tantas veces a lo largo de su ilustre carrera de 22 años en la MLB, Pujols dio otro palo de cuatro bases y electrizar a la multitud en el Busch Stadium.

Pujols no solo conectó el jonrón 690 de su carrera en la tercera entrada del jueves contra los Rockies, sino que consiguió el 16º grand slam de su carrera. Ese palo lo empató con Hank Aaron, Babe Ruth y Dave Kingman en el décimo lugar de todos los tiempos en Grand Slams. Si bien fue el sexto jonrón emergente de Pujols, fue el primer grand slam emergente de una carrera que finalmente terminará en el Salón de la Fama del Béisbol Nacional.

La explosión fue el tercer jonrón de Pujols en los últimos cuatro juegos de los Cardenales. El domingo, conectó dos jonrones para su 63er juego de jonrones múltiples para empatar a Willie Mays en el quinto lugar de todos los tiempos en esa categoría. Ahora con 690 jonrones, Pujols se encuentra a solo seis jonrones de Alex Rodríguez y a 10 de los 700. Barry Bonds (762), Aaron (755) y Ruth (714) son los únicos jugadores con al menos 700 jonrones.

Pujols, quien ha dicho que tiene toda la intención de retirarse al final de la temporada, enfatizó a principios de esta semana que llegar a los 700 no es una meta para él.

“Está en el fondo de mi mente… porque no pienso en eso”, dijo Pujols, cuyo jonrón el jueves dejó el bate a 105.1 mph y recorrió 374 pies proyectados. “Si sucede, sucede, pero estoy bendecido con la carrera que tengo, y si Dios tiene eso reservado para mi carrera, seré aún más bendecido. Si no sucede, creo que cualquiera estaría de acuerdo en que he tenido una carrera increíble y una racha increíble”.

Debido a que Pujols había jonroneado previamente ante Austin Gomber de Colorado, un ex Cardinal, todavía se encuentra en el segundo lugar de todos los tiempos en términos de la cantidad de lanzadores contra los que ha jonroneado. En su carrera, Pujols ha jonroneado a 448 lanzadores, uno menos que el récord de 449 de Bonds.

Mármol hizo bien en acudir a Pujols en la situación que le tocó. Pujols ha conectado siete de sus 11 jonrones esta temporada ante zurdos y llegó al jueves con un OPS de 1.054 ante zurdos. Desde el Juego de Estrellas de la MLB, cuando Pujols fue una selección honoraria para el Clásico de Verano, el toletero ingresó el jueves bateando .395 con un OPS de 1.242, cuatro jonrones y 10 carreras impulsadas.