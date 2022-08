Ex-MLBer Bill Lee 'no respiraba' después del colapso, revivió

El exjugador de Grandes Ligas Bill Lee había dejado de respirar después de colapsar en el bullpen durante un juego de exhibición, pero los paramédicos y dos descargas con un desfibrilador ayudaron a resucitar al lanzador de 75 años, según un testigo en el lugar.

Episodio cardíaco

“Sin una intervención inmediata, no creo que esté aquí hoy”, dijo el sábado a The Associated Press el administrador de Town of Thunderbolt, Bob Milie, un día después del episodio cardíaco durante un juego para el popular Savannah Bananas.