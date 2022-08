Gerente Cashman de los Yankees respalda al dirigenbte Boone

El gerente general de los Yankees, Brian Cashman, respondió al cansancio de su equipo con un lenguaje florido y confianza en el mánager Aaron Boone, los entrenadores y los jugadores.

“Recibes ramos de flores cuando las cosas vuelan alto y recibes hondas y flechas cuando las cosas no van bien”, dijo Cashman, horas antes de que los Yankees derrotaran a los Mets 4-2 el lunes por la noche. "Lo escuchas alto y claro. Lo sabemos y lo sentimos. Y es nuestro trabajo encontrar una manera de volar alto y asegurarnos de que el producto que está disponible sea algo que entusiasme a todos".

Antes del primer partido de la Serie Subway en el Bronx, los Yankees (75-48) habían perdido 14 de sus últimos 18 juegos y seis series consecutivas por primera vez desde 1995. Su ventaja en la División Este de la Liga Americana fue de ocho juegos, menos que los 15 juegos y medio de principios de julio.

Cashman y el propietario Hal Steinbrenner fueron abucheados durante la ceremonia del domingo para retirar el No. 21 de Paul O'Neill. Cashman realizó una conferencia de prensa el lunes por la noche, respaldando al cuerpo técnico del equipo y a Boone, su manager de quinto año.

“Está parejo, está parejo”, dijo Cashman. “Es importante que nuestros jugadores vean eso, porque si puede mantener su temperamento igual, en su mayor parte, no verán pánico. Ellos no ven nada. No significa que no pueda perder la calma, lo cual hará de vez en cuando cuando sea necesario. Él tiene ese equipo y puede recurrir a él. lo has visto Pero creo que su comportamiento es de vital importancia, especialmente en un mercado como este”.

Lo que dijo Aaron Judge La estrella de los Yankees, Aaron Judge, dijo después de la derrota del sábado ante Toronto que necesitaba haber "un poco más de energía en el banquillo y empujarse unos a otros un poco". Judge conectó su jonrón número 47, líder en las Grandes Ligas, en la victoria sobre los Mets, conectando a Max Scherzer.



“Cuando juegas mal, por lo general te ves letárgico y no fresco”, dijo Cashman. “Si tuviera un medidor para probar el compromiso y el cuidado y todo eso, estaríamos fuera de serie con ese equipo. Pero he pasado por esto lo suficiente como para saber, también, que hay espacios en el tiempo y parches que tu equipo puede alcanzar donde parece más zombi que lo que estás acostumbrado a ver”.

Cashman dijo que esperaría hasta después de la temporada para evaluar sus movimientos antes de la fecha límite de canjes del 2 de agosto, que incluye obtener a Frankie Montas de Oakland y Andrew Benintendi de Kansas City, y cambiar a Jordan Montgomery a St. Louis por el jardinero central lesionado Harrison Bader. , se espera que regrese el próximo mes.

Montas tiene marca de 0-1 con efectividad de 9.00 en tres aperturas, y Benintendi está bateando .228 con nueve carreras impulsadas en 24 juegos para los Yankees.

Montgomery tiene marca de 4-0 con efectividad de 0.35 para los Cardinals. El lunes por la noche, lanzó un hit cuando los líderes de la División Central de la Liga Nacional derrotaron 1-0 a los Cachorros de Chicago.

Los resultados de ayer Chicago Medias Blancas 4, Kansas 6

Cincinnati 1, Filadelfia 4

Atlanta 2, Pittsburgh 1

NY. Mets 2, NY. Yanquis 4

LA. Angelinos 1, Tampa 2

Texas 2, Minnesota 1

San Luis 1, Cachorros 0

Miami 3, Oakland 0

Milwaukee 4, Dodgers 0.

“Vamos a reforzar lo que tenemos y duplicarlo”, dijo Cashman. "Y creo que ese es el camino correcto con estos muchachos. Lo están escuchando. Lo están sintiendo, lo saben. No le tienen miedo. Y si pudieran convertir la narrativa en algo más positivo ayer, ya lo habrían hecho. Pero no tienen miedo de seguir presionando hasta que lo logremos ".

Cashman sabe que los Yankees tienen una base de fanáticos inquietos que esperan que el equipo termine con una sequía de títulos que data de 2009.

“El grupo tiene mis creencias”, dijo Cashman. “Creo firmemente en ellos. Creo que todavía son capaces de todo lo que siempre esperábamos y soñamos. Pero tenemos que capear esta tormenta ante todo”.