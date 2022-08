Tatis Jr: "Cometí un error, fallé, lo siento, mis sueños se han convertido en pesadilla"

Fernando Tatis Jr., cedió en su postura rebelde ante su positivo por dopaje que le ha costado una suspensión por 80 partidos.

“Realmente lo siento… He defraudado a tanta gente. He perdido tanto amor de la gente. He fallado", dijo Tatis.

El torpedero ofreció una conferencia de prensa la tarde de este martes en San Diego donde reconoció el error cometido y dijo que su mejores sueños se han convertido en una gran pesadilla.

“Voy a recordar cómo se siente esto, y no me voy a poner en esta posición nunca más. Sé que tengo mucho amor que tengo que recuperar. Tengo mucho trabajo por hacer. Será un proceso muy largo. Estoy aprendiendo, estoy madurando”.

"He fallado, he fallado a todos ellos, he fallado a la gerencia, a los Padres de San Diego, a A.J. Preller, he fallado a todo los fanáticos de la ciudad, le he fallado a mi país, he fallado a mi familia… realmente lo siento mucho, por mi error. He visto cómo mis sueños se han convertido en mis peores pesadillas, pero no hay nadie a quien culpar sino a mí mismo. He cometido un error y me arrepiento de cada paso”, dijo Tatis Jr., con la voz entrecortada.

El petromacorisano aprovechó el encuentro para anunciar que será operado del hombro izquierdo. La estrella de los Padres ya está fuera por el resto de la temporada 2022 después de que MLB le impuso una suspensión de 80 juegos por descubrir Closetebol en su sangre.

“Tengo mucho trabajo por hacer, va a ser un gran proceso volver a ganarme la confianza de todos, recuperar ese amor… apuñala directo al corazón”, dijo Tatis.

Es un desarrollo un tanto sorprendente, ya que no había indicios previos de que la cirugía estuviera nuevamente bajo consideración. Tatis aterrizó dos veces en la lista de lesionados con problemas en el hombro la temporada pasada, perdiéndose los diez días mínimos en abril y otro par de semanas en agosto. En ambos casos, sufrió la lesión en actividades básicas de béisbol: la primera ocurrió en un swing y la segunda se deslizó hacia una base. Inicialmente, ambas lesiones parecían tener el potencial de ausencias prolongadas, pero Tatis regresó en un tiempo relativamente corto cada vez.

Hubo algunas especulaciones de que Tatis podría necesitar pasar por el quirófano, pero se negó a someterse a una cirugía al final de la temporada.

Sus planes de jugar a pesar de la lesión este año se vieron frustrados dos veces: primero por una fractura fuera de temporada en la muñeca izquierda sufrida en un accidente de motocicleta, luego por la suspensión del dopaje. Tatis se sometió a una cirugía de muñeca esta primavera. Inicialmente se esperaba que regresara alrededor de junio, sin embargo, su recuperación se prolongó hasta el verano posterior. Se embarcó en una asignación de rehabilitación de ligas menores a principios de este mes, pero MLB anunció la sorprendente noticia de su prueba fallida después de solo cuatro juegos de ligas menores.