Coaches de Pequeñas Ligas enseñan también a perder

Alcibiades Varela, de Panamá, no logra atrapar una pelota durante el juego de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas ante Nicaragua, el martes 23 de agosto de 2022 ( AP/TOM E. PUSKAR )

Tras una derrota por 8-1 ante Nicaragua en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, Ubaldo Ramos IV convocó a los peloteros de Panamá para que lo escucharan una última vez.

El grupo estaba conmovido. Las lágrimas rodaron mientras los jugadores estrechaban las manos de sus rivales.

Había terminado la aventura que duró todo el verano. Pero al igual que la mayoría de los coaches, Ramos sólo tenía comentarios positivos.

Felicitó a su grupo. Les recordó a los chicos cuyas edades van de los 10 a los 12 años que hay todavía muchas cosas buenas por venir.

“Les dije que esto sigue”, relató Ramos. “Ellos seguirán jugando al béisbol en el siguiente nivel”.

Panamá fue uno de cuatro equipos eliminados el martes. Indiana, Canadá y Iowa perdieron también encuentros que los dejaron fuera del certamen. De los 20 equipos participantes en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, sólo uno será campeón el domingo.

El quedar fuera del certamen es siempre doloroso para los managers y coaches. Tienen que reconocer que nadie gana todo el tiempo, y elogiar el esfuerzo de los jóvenes para llegar a South Williamsport.

Adam Naylor es jefe de psicología para mejorar el desempeño en Deloite y ha trabajado con deportistas de alto nivel durante décadas. Considera importante que los coaches recuerden su papel.

“Tienen una oportunidad de enseñar a ganar y a perder”, dijo Naylor. “El primer paso consiste en recordar que eres un ejemplo y tienes esta oportunidad tremenda de enseñar”.

El manager de Indiana, Patrick Vinson, adoptó una postura semejante a la de Ramos cuando reflexionó sobre el torneo. Reconoció que es muy difícil llegar tan lejos pero también sostener el nivel de juego que hizo posible alcanzar este torneo.

Los equipos en la llave estadounidense tienen que ganar tres torneos tan sólo para contar con una oportunidad de llevarse a casa un título de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

“Están decepcionados”, dijo Vinson sobre sus peloteros. “Ellos tuvieron mucho desgaste y no se esperaban esto. Tampoco quiero decir que se conformaban sólo con llegar aquí”.

Cuando los fanáticos recuerdan mensajes inspiradores al final de una campaña en South Williamsport, suelen referirse al que Dave Belisle pronunció ante su equipo de Rhode Island, luego de que fue eliminado en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de 2014.

“Los amo, chicos”, dijo Belisle a su equipo. “Los amaré siempre. Me han dado el momento más hermoso de mi carrera deportiva y como coach, y eso que he dirigido durante mucho, mucho tiempo. Me estoy haciendo viejo, necesito recuerdos como éste y chicos como éstos. Ustedes son mis chicos, son los chicos del verano”.

___

Jake Starr es un estudiante de periodismo en Penn State.