McLaren y Ricciardo se separan antes de 2023

Daniel Ricciardo y McLaren se separarán al final de la temporada de Fórmula Uno después de que se negoció una compra con el australiano en el último año de su contrato.

Ricciardo tenía la opción para 2023 de su asiento en McLaren, pero su desempeño ha sido decepcionante en 35 carreras. Aunque consiguió la primera victoria de McLaren en la Fórmula Uno desde 2012 con una victoria en septiembre pasado en Monza, Ricciardo ha sido superado por su compañero de equipo Lando Norris casi todos los fines de semana de carrera.

Ricciardo, de 33 años, solo tiene un podio con McLaren y solo 19 puntos esta temporada. Norris tiene un podio esta temporada y 76 puntos.

"Ha sido un privilegio ser parte de la familia McLaren Racing durante las últimas dos temporadas", dijo Ricciardo en un comunicado el miércoles, y agregó que había estado en conversaciones sobre su futuro con McLaren durante "varios meses" antes de llegar a un acuerdo mutuo. acuerdo para terminar el trato un año antes.

"Anunciaré mis propios planes futuros a su debido tiempo, pero independientemente de lo que traiga este próximo capítulo, no me arrepiento y estoy orgulloso del esfuerzo y el trabajo que le di a McLaren, especialmente la victoria en Monza, la temporada pasada", agregó Ricciardo. . "Nunca he estado más motivado para competir y ser parte de un deporte que amo tanto y espero con ansias lo que viene después".

La posición de Zak Brown El jefe de McLaren, Zak Brown, reconoció en mayo que el asiento de Ricciardo era inestable y dijo que había "mecanismos" en los que el piloto y el equipo podrían dividirse antes de la temporada 2023. El mecanismo resultó ser una compra ya que Ricciardo tenía la opción para la próxima temporada.

Aunque los informes iniciales sugirieron que Ricciardo estaba buscando más de $ 20 millones para salir del equipo antes de tiempo, se cree que McLaren pagó $ 15 millones para terminar el contrato.

Se cree ampliamente que McLaren contrató al campeón de F2 Oscar Piastri, también australiano, para el asiento de Ricciardo. McLaren no ha hecho ningún anuncio, pero Piastri ha rechazado un ascenso a la F1 con Alpine.

“Daniel ha sido una gran incorporación a McLaren y ha sido un placer trabajar con él”, dijo Brown. “No es ningún secreto que esperábamos poder lograr más juntos, pero verlo subir al escalón más alto del podio como piloto de McLaren fue un punto culminante.”

Luego de la victoria en Monza, Brown y Ricciardo visitaron un salón de tatuajes en Texas para que Brown pudiera conmemorar la victoria con un tatuaje permanente del circuito de Monza en su brazo. También recompensó a Ricciardo al permitirle conducir el icónico auto de serie Chevrolet No. 3 del difunto Dale Earnhardt en una demostración en el Circuito de las Américas. Brown es dueño del auto y Ricciardo idolatraba a Earnhardt cuando era niño.

El director del equipo McLaren, Andreas Seidl, agradeció a Ricciardo por su “dedicación y contribución” desde que se unió al equipo.

“A pesar de los desafíos compartidos, siempre apareció con un espíritu de lucha y positividad y ayudó a todo el equipo a seguir adelante”, dijo Seidl. "Nunca olvidaremos esa memorable victoria en la carrera de Monza, que fue un gran impulso para todo el equipo. Todavía tenemos una batalla importante en el campeonato de constructores por delante para el resto de la temporada y esperamos luchar contra esto con Daniel y Lando.

Norris y Ricciardo ayudaron a McLaren a terminar en cuarto lugar en el campeonato de constructores la temporada pasada.

Ricciardo, uno de los pilotos más populares de la F1, está en su 12ª temporada y tiene ocho victorias en su carrera.