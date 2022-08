Linares: “Estamos trabajando en la conformación del cuerpo técnico”

Rodney Linares fue presentado como dirigente del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol a celebrarse el año próximo a finales del mes de julio en una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Baltimore.

Linares será el cuarto dirigente diferente que tendrá la tropa dominicana en este evento, uniéndose en la lista a Manny Acta (2006), Felipe Alou (2009) y Tony Peña (2013 y 2017) con la encomienda de emular el campeonato logrado en el 2013 bajo las riendas de Peña.

Al momento el cuerpo técnico que acompañara al dirigente no ha sido anunciado de manera oficial, pero los trabajos en ese sentido se están realizando, “La comunicación está buena, hemos tenido reuniones virtuales y estamos trabajando en el cuerpo técnico, analítica y scouteo”, contestó Linares al ser cuestionado por John Sang para el programa Grandes en los Deportes que se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 p.m. en Escándalo 102.5fm.

Las reacciones de los principales jugadores dominicanos sobre la posibilidad de participar en el evento han sido positivas, la gran mayoría está consciente de lo importante que es para el país completo un buen desempeño en un evento de esta envergadura, “Después que me nombraron hablé con Vlady, con José (José Ramírez) y con todos los muchachos, preferiblemente personalmente, no me gusta ocuparle su tiempo con llamadas y ese tipo de cosas”, agregó Linares sobre la comunicación que ha tenido con los jugadores que podrían estar en el plantel.

Luego de quedarnos cortos (semifinales) en la versión del 2006 y el fracaso de quedarnos fuera en la primera ronda en el 2009, el representativo dominicano tuvo la mejor actuación en la historia del evento en el 2013 al ganar el evento de manera invicta y a partir de ahí la forma de pensar de los principales jugadores dominicanos ha cambiado con relación al evento.

“Los muchachos están ansiosos de jugar en el clásico, el último año y medio es de lo único que se habla”, agregó Linares, confirmando el nivel de importancia que tiene el evento para el pelotero de esta generación.

Linares quisiera tener a todo el mundo

Al ser cuestionado sobre su equipo ideal, Linares contestó, “El equipo ideal para mí tuviera a todo el mundo, pero hay factores que influyen para que no todo el mundo esté disponible”.

La República Dominicana estará en el grupo D del Clásico Mundial de Béisbol junto a Puerto Rico, Venezuela e Israel, además de un equipo que está pendiente de ganarse su puesto en los últimos clasificatorios.