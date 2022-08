Adidas termina su relación con Fernando Tatis Jr., por positivo a dopaje

La marca de ropa deportiva ha terminado su relación con el pelotero dominicano Fernando Tatis Jr., de acuerdo con reportes de ESPN.

El fin del pacto que comenzó en 2020 tiene su origen en el fallo en la prueba de dopaje del torpedero, quien fue suspendido por 80 partidos por las Grandes Ligas este mes de agosto.

“Creemos que el deporte debe ser limpio. Tenemos una política clara sobre el dopaje y podemos confirmar que nuestra asociación con Fernando Tatis Jr., no continuará”, dijo un vocero de la empresa alemana a Alden González, de ESPN.

La multinacional ha sacado de su sitio web los productos que patrocinaba a nombre de Tatis Jr. En noviembre pasado lanzó el adidas Ultra Boost 1.0 DNA "Fernando Tatis Jr." a un precio inicial de US$200.

Tatis, de 23 años y con un contrato de US$340 millones con los Padres, estará fuera de acción por el resto de la temporada y no será sino hasta mayo de 2023 que podrá regresar a los diamantes.

Tatis ya se ha establecido como una superestrella. Fue el primer jugador en la historia del béisbol en acumular 80 jonrones y 50 bases robadas en los primeros 300 juegos de su carrera, y su comerciabilidad fue igualmente singular.

Tatis ya había asegurado acuerdos de alto perfil con Gatorade y Adidas. Fue el atleta de portada del videojuego "MLB The Show 21". Tenía un par de lentes de sol exclusivos con la compañía 100 Percent y apareció en comerciales de marcas importantes como BMW, Dairy Queen, Jack In The Box y PlayStation.

Su sonrisa, carisma, pedigrí y talento lo convirtieron en el rostro de los esfuerzos de Major League Baseball para atraer a una audiencia más joven. Ahora el brillo se ha desvanecido y la mística se ha empañado. La pregunta que queda: ¿alguna vez se restaurará por completo?