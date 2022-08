El exitoso contrato del dominicano J-Rod con Marineros es apropiadamente único

Julio Rodríguez llegó unos minutos tarde a su propia fiesta, como resultado de lidiar con el tráfico de Seattle que será parte de su rutina diaria en casa probablemente durante la próxima década, y posiblemente por mucho más tiempo.

Cuando Rodríguez llegó el sábado para hablar sobre la enorme extensión de su contrato, varios compañeros de equipo y entrenadores que abrazaron al joven de 21 años en su temporada de debut estaban sentados en la parte trasera de la sala.

"Esto no se trata del contrato y cuánto dura. Me encantaría ser Mariner por el resto de mi carrera y jugar para los fanáticos de los Mariners" Julio Rodríguez Jardinero central “

“Me encantaría estar aquí por el resto de mi carrera, jugar con muchos de estos muchachos aquí y ser dirigido por Scott (Servais), tener a Ty (France) como mi niñera. Realmente lo digo en serio. Me encanta estar aquí”.



Rodríguez firmó el contrato número 26 en el béisbol por $200 millones o más el viernes, asegurando un futuro a largo plazo como piedra angular para los Marineros. Es un contrato único y complicado que podría llegar a casi $470 millones y corresponde a una estrella emergente con el talento y el carisma para atraer a una región desesperada por ganar el béisbol.

No pasó desapercibido para ninguno de los asistentes que el trato de Rodríguez en Seattle casi nunca sucedió. Solo un esfuerzo de último segundo cuando Rodríguez firmó en julio de 2017 a los 16 años lo llevó a Seattle cuando parecía que los Angelinos eran su destino.

Se siente bien “Se siente muy bien simplemente manejar por la ciudad y ver las camisetas (No.) 44”, dijo Rodríguez, quien es oriundo de República Dominicana. “Y me tocó mucho el corazón porque como digo vengo de un lugar, Loma de Cabrera, 20.000 personas, y ayer había más gente en las gradas que en mi pueblo. Así que se siente muy especial para mí”.

Por mucho que las partes no querían que el evento del sábado se centrara en el contrato, es un acuerdo único. Las primeras conversaciones sucedieron a principios de julio sobre si Rodríguez estaría interesado en un acuerdo que cimentara su futuro en Seattle. La respuesta de sus representantes fue que tenía que ser único teniendo en cuenta al jugador.

Lo que comenzó como un tipo de contrato sencillo y básico y creció a lo largo del proceso de las conversaciones no finalizó hasta justo antes del anuncio oficial el viernes por la noche.

“Comenzamos con algo que parecía muy básico y salimos con algo que parecían jeroglíficos”, dijo el presidente de operaciones de béisbol de Seattle, Jerry Dipoto. “Pero nuevamente, la singularidad de tratar de capturar lo que Julio tiene la oportunidad de lograr en su carrera y ser justo con él sobre cómo podría verse al final fue un desafío”.

No hubo ida y vuelta. Fue una evolución colaborativa del trato que necesita Seattle, el potencial de Rodríguez y creó diferentes puntos de flexibilidad.

Pero es complicado.

469.6 millones por dos premios MVP En su forma más sencilla, el trato es un contrato de $ 209.3 millones por 12 años a partir de la próxima temporada. Podría valer $469.6 millones durante 17 años si gana dos premios MVP.

El contrato incluye siete temporadas, una opción de jugador de cinco años, una opción de club de ocho años con escalas de premios y la posibilidad de que la opción se extienda a 10 años.

Continúa siguiendo.

Si se ejerce la opción del club, el acuerdo valdría $309.3 millones por 12 años. Si Rodríguez gana dos premios MVP para 2028 o termina entre los cinco primeros en la votación cuatro veces, el acuerdo aumentaría a $469.6 millones, incluidos los bonos de premios de postemporada.

Si Seattle rechaza una opción de equipo única para 2030-37, que debe ejercerse después de la Serie Mundial de 2028, existe una opción mutua que podría ejercerse después de la Serie de 2029 por $168 millones de 2030-36. También hay una opción de jugador que garantiza 90 millones de dólares entre 2030 y 2034.

¿Conseguir todo eso?

“La primera conversación marcó la pauta”, dijo el representante de Rodríguez, Ulises Cabrera, al describir el desarrollo del trato. “Si vamos a ver esto con el lente típico, eso no va a funcionar. Y probablemente habrá puntos en esta conversación en los que lo que digo no tendrá sentido. Y lo que dices tampoco tendrá sentido. Pero tendremos que sentirnos cómodos con eso porque, en este momento, estamos comenzando algo que no tenemos ningún plan al que apuntar”.

Es su opción El contrato también incluye una cláusula completa de no comercio. Algunas de las escaleras mecánicas vinculadas al acuerdo y la votación de MVP fueron sugerencias del lado de Rodríguez y apostaron por su continuo aumento en la producción.

“Hubo muchos caminos que nos ayudaron a llevar a Julio a varias paradas en el camino, y qué podríamos hacer para reconocer su potencial en ese (punto)”, dijo Dipoto. “Y lo que hicimos fue centrarnos en una variedad de contratos diferentes que se habían hecho en la liga y robamos partes de ellos, y luego creamos algo en ese espacio, reconociendo que nadie había hecho esto antes”.