Los Dodgers sin Tony Gonsolin, fuera por distensión en el antebrazo

Los Dodgers de Los Ángeles colocaron al lanzador All-Star Tony Gonsolin en la lista de lesionados el lunes debido a una torcedura en el antebrazo derecho, y tomaron la medida como medida de precaución horas antes de su apertura programada contra los Marlins de Miami.

Lanzando más que nunca en su carrera, Gonsolin está empatado en el liderato de las Grandes Ligas con 16 victorias. Su lesión es la última de una rotación que ha ayudado a los Dodgers a registrar el mejor récord de las mayores.

“Simplemente se sintió un poco apretado al salir de la última salida”, dijo Gonsolin. “He lidiado con un poco de tensión a principios de este año. Pensé que iba a desaparecer un par de días y esta vez se prolongó, así que vamos a retroceder”.



Después de dividir el tiempo entre el abridor y el relevo en sus primeras tres temporadas, Gonsolin, de 28 años (16-1), se ha convertido en uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas. El derecho lidera la Liga Nacional con una efectividad de 2.10 y está empatado con Justin Verlander de Houston y Kyle Wright de Atlanta con la mayor cantidad de victorias en las mayores.

Con las lesiones del tres veces ganador del premio Cy Young Clayton Kershaw y Walker Buehler, Gonsolin ascendió en la rotación de los Dodgers y obtuvo su primera selección All-Star.

Pero la carga de trabajo de Gonsolin también ha aumentado, a diferencia de sus tres temporadas anteriores con el club. Gonsolin ya ha lanzado 128 1/3 entradas esta temporada después de un máximo anterior de 55 2/3 en las Grandes Ligas en 2021.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que este es un territorio nuevo para Gonsolin.

“Una parte de esto es que pierdes un poco de impulso de la temporada que estás teniendo. Pero creo que la parte más importante es que tienes que hacer todo lo posible para mantenerlo saludable”, dijo.

Gonsolin no espera perderse más de las dos aperturas durante su paso por IL. Dijo que no se requirió una resonancia magnética después de que otras pruebas no revelaron daños estructurales.

"Todas las pruebas de ligamentos resultaron negativas. Todo se siente realmente bien, excepto un poco de tensión cuando lanzo" Tony Gonsolin Lanzador Dodgers “

Los Dodgers, que comenzaron el día con una ventaja de 19 1/2 juegos sobre San Diego en el Oeste de la Liga Nacional, llamaron a Michael Grove de Triple-A Oklahoma City. El diestro será titular ante los Miami.

Los Dodgers comienzan una serie de tres juegos el martes ante los Mets de Nueva York, líderes de la División Este de la Liga Nacional.