Los Yanquis de Nueva York invierten en el fútbol de Europa

Los Yankees de Nueva York y el fondo con sede en Los Ángeles que incluye a LeBron James están invirtiendo en el AC Milan junto con RedBird Capital Partners, que está cerca de llegar a un acuerdo para comprar al campeón de fútbol italiano por 1.200 millones de euros (1.200 millones de dólares). el Financial Times informó el martes.

Gerry Cardinale, el fundador y socio gerente de RedBird, anunció un acuerdo preliminar en junio para comprar Milán a la firma estadounidense Elliott Management, con el cierre programado para septiembre.

Los funcionarios cercanos a RedBird no comentaron sobre el último informe cuando Associated Press los contactó, pero dijeron que habrá un anuncio en los próximos días. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque aún no se ha anunciado el acuerdo final.

Milán, siete veces campeón de Europa, viene de su primer título italiano en 11 años.

Los Yanquis y el fútbol Los Yankees, los 27 veces campeones de la Serie Mundial, ya están involucrados en el fútbol como copropietarios con el Manchester City del New York City FC en la Major League Soccer. New York City FC juega algunos de sus partidos como local en el Yankee Stadium.



Main Street Advisors, el fondo respaldado por James, también cuenta con el rapero Drake entre sus socios, así como con el club Liverpool de la Premier League inglesa y los Medias Rojas de Boston.

James y Drake serán inversores pasivos en Milán a través del fondo y no han tomado participaciones directas, informó el periódico.

RedBird también tiene una participación en Fenway Sports Group, propietario de Liverpool y los Medias Rojas. Las reglas de la Liga de Campeones prohíben que dos clubes en la competencia estén bajo el mismo propietario para proteger la integridad de los juegos en el campo. Es probable que la UEFA tenga que juzgar el alcance de la influencia de RedBird en la toma de decisiones en Liverpool.

RedBird se convertirá en el cuarto propietario de Milán en cinco años.

Elliott es propietario del Milan desde 2018 después de que el expropietario chino del club no pagara parte de un préstamo. El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi controló Milán durante más de 30 años antes de venderlo al grupo chino en 2017.

Inter de Milán, Roma, Fiorentina y Bolonia se encuentran entre otros equipos de propiedad extranjera en la Serie A.

Después de no haber clasificado previamente para la competencia de élite de Europa durante siete años consecutivos, que incluyó una suspensión de un año de la UEFA por violar las reglas de control financiero, el Milan juega en la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva. Eso puede hacer que el club gane unos 100 millones de euros (100 millones de dólares) en premios de la UEFA y ayudar a restaurar la marca global del club.

El equipo de Milán incluye a Zlatan Ibrahimovic, de 40 años, y al también delantero Olivier Giroud.