Denuncian ante la MLB y sindicato la manipulación de dinero en firmas de prospectos

Camilo Díaz ejemplifica las irregularidades del día a día de la industria de desarrollo y fichajes de prospecto en la República Dominicana con las Grandes Ligas. Una que muchos aspiraban quedaran sepultadas con el draft internacional que naufragó en julio pasado.

Díaz, un torpedero oriundo de Constanza, está habilitado para firmar a partir del 15 de enero de 2023. Pero ya el 26 de noviembre de 2020 hizo un acuerdo de palabras con el director internacional de los Rangers, Rafic Saab, para firmar por un bono de US$2,5 millones, por debajo de los US$3 millones que su entrenador Wilber Núñez buscaba.

Sin embargo se le encontró un bajadero para contentar al preparador, como ha denunciado vía correo electrónico ante la MLB, el sindicato de peloteros y Diario Libre el agente del jugador, Ulises Cabrera.

A Núñez se le compensaría con firmar al lanzador Héctor Lantigua, hijo de un empleado del programa, “con el entendimiento de que Wilber podría dividir los US$150 mil (el bono de Lantigua) con sus empleados como mejor le pareciera”.

Los acuerdos en paquetes o bloques de entrenadores con equipos para distribuir el dinero de una manera distinta a lo que establece el contrato es un ejercicio que la MLB persigue y ha aplicado sanciones en el pasado.

Cabrera suministró los audios donde Núñez confirma el acuerdo, aunque el mismo día el director de los Rangers, Ross Fenstermaker, lo negó ante el agente certificado. Es una práctica que viola el artículo 46, en su acápite H, el Sistema Internacional de Talento Amateur que forma parte del actual pacto laboral y que puede ser sancionada si se confirma.

Se cae, pero se repite

El club texano, consciente de lo que se arriesgaba si procedía con las transacciones, firmó a Lantigua el pasado cuatro de julio, pero por solo US$10 mil… y rompió el acuerdo de palabras con Díaz, aunque se habrían comunicado con otros equipos para que lo reclutaran.

Cabrera reveló que los Cardenales estaban dispuestos a pagar los US$2,5 millones por Díaz, pero su entrenador optó por darle su palabra a los Astros por US$2,250 millones, el pasado 13 de julio. Curiosamente, el equipo de Houston también firmaría al día siguiente al derecho Luis Manuel de la Cruz, un lanzador del programa de Núñez que no había llamado la atención antes.

Según Cabrera, directivos de los Cardenales les informaron que Núñez habría condicionado la firma de Díaz a que también se reclutara a De la Cruz, lo que el equipo de Misuri rechazó.

La madre de Díaz, al conocer la posición de los Cardenales de otorgar un cuarto de millón de dólares más por su hijo, quería que el acuerdo se produjera con el conjunto de San Luis, tras una visita a su casa de directivos del club donde le confirmaron su oferta.

Pero primó el interés del entrenador Núñez y el pacto se cerró con los Astros y debería rubricarse el próximo año. La madre tuvo que ceder, como confirma un audio al que tuvo acceso DL.

“Es lamentable, pero ESTA es la realidad del proceso de firma en la República Dominicana. Les recordaré a cada uno de ustedes que esto no es un rumor, ya que soy el agente registrado de Camilo y el entrenador es quien me trajo a esta mezcla en primer lugar”, dice Cabrera en el e-mail. “Este detalle es simplemente una narración paso a paso de cómo han sucedido las cosas con Camilo Díaz y, desafortunadamente, es consistente con el proceso que cada uno de los 30 (equipos de la) MLB y (que) miles de niños CADA año tienen que navegar. Esto simplemente no es sostenible”.

“Si no vamos a tener un draft internacional, ¿no es hora de establecer reglas de sentido común y responsabilizar a las personas?”, plantea Cabrera. “En mi opinión, la decisión mutua de MLB y MLBPA de no ponerse de acuerdo sobre un draft internacional no borra el hecho de que todavía hay muchos cambios positivos que cada uno de nosotros está en condiciones de efectuar, no solo para mejorar este segmento del mercado sino para frenar los abusos que siguen existiendo”.