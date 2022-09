Alex Rodríguez hace encuesta sobre su regreso a las Grandes Ligas

Cuando su compatriota Albert Pujols amenaza alcanzar en la lista de jonroneros de todos los tiempos, rumbo al club exclusivo de los 700 en las Grandes Ligas, Alex Rodríguez deja en la fanática la interrogante de si debería tener una reaparición.

De regresar y conectar los cuatro jonrones que se separan de la aristocrática marca y de Pujols también lograr la hazaña, República Dominicana sería el único país con dos bateadores de 700 jonrones, en el círculo donde están Barry Bonds, 762; Hank Aaron, 755 y Babe Ruth, 714.

Pujols, que está en la quinta posición entre los jonrones de todos los tiempos con 694, a dos de Rodríguez y a seis de la codiciada cifra de los 700, anunció a principio de temporada, que esta sería la última en las Grandes Ligas.

Cuando Alex Rodriguez anunció su retiro del terreno pero se quedaba como "asesor" en los Yankees de Nueva York. Su ultima fecha de juego será el 12 de octubre.

El repunte en conectar cuadrangulares, abre también la interrogante de si volverá otra campaña, en caso de que no logre la hazaña.

You tell me ... should I make a comeback? #RaceTo700 pic.twitter.com/0GTfApOjGR — Alex Rodriguez (@AROD) September 1, 2022

Al momento del retiro de Rodríguez, el domingo 7 de agosto de 2016, faltando tres meses para finalizar la ronda regular de esa campaña, el criollo. Llevaba nueve jonrones, 40 juegos jugados, 225 turnos oficiales, 243 apariciones y 67 vueltas remolcadas con los Yanquis de Nueva York. En la campaña anterior pegó 33 batazos de cuadrangulares en 151 juegos jugados y 523 turnos oficiales.

Al momento de anunciar su retiro, el dominicano tenía contrato vigente para la temporada. Tuvo varias contradicciones con la dirigencia del conjunto, por la falta de juego, previo a su partida del terreno de juego.