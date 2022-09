Sindicado de Jugadores pide a MLB reconocido como representantes ligas menores

El Sindicato de Jugadores de las Grandes Ligas ha pedido a la MLB, que reconozca el gremio como los representantes de negociaciones colectivas de las ligas menores por contar con la aprobación de más del 50% de los jugadores de ese nivel.

“Los jugadores de ligas menores representan el futuro de nuestro juego y merecen salarios y condiciones de trabajo acordes con los atletas de élite que entretienen a millones de fanáticos del béisbol en todo el país”, dijo el director ejecutivo de la MLBPA, Tony Clark, en una ocasión, para agregar que “son una parte importante de nuestra fraternidad y queremos ayudarlos a lograr sus objetivos tanto dentro como fuera del campo”.

El subdirector ejecutivo de la MLBPA, Bruce Meyer, hizo esa solicitud de reconocimiento voluntario en una carta enviada al subcomisionado de la MLB, Dan Halem, el martes por la mañana.

“Esta generación de jugadores ha demostrado una capacidad sin precedentes para abordar los problemas del lugar de trabajo con una voz colectiva”, dijo Harry Marino, director ejecutivo saliente de defensores de los jugadores de ligas menores.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/06/la-cara-de-tony-clark-con-traje-y-corbata-24b5b5e9.jpg Tony Clark, presidente del Sindicato de Peloteros de las Grandes Ligas. (AP/CARLOS OSORIO)

Consideró que unirse al sindicato más poderoso del deporte profesional garantiza que esta voz se escuche donde más importa: en la mesa de negociación.

El próximo movimiento podría pertenecer al comisionado Rob Manfred y los propietarios, quienes aún no han comentado públicamente sobre el rápido movimiento de sindicalización.

La MLBPA ha representado durante mucho tiempo a los jugadores de las Grandes Ligas.

"No me sorprende que tantos muchachos hayan firmado, especialmente hablando con las personas con las que he hablado", dijo Trevor Hildenberger, un jugador de 31 años que ha lanzado 134 juegos en las ligas mayores y está en el El sistema de los Gigantes de San Francisco como jugador de ligas menores. “'Eufórico' es una buena palabra. Pero no me sorprende.

“Tengo plena confianza en el hecho de que esta es una realidad inevitable, que los jugadores de ligas menores van a estar en el sindicato, y vamos a negociar colectivamente con MLB por mejores condiciones de trabajo. No tengo ninguna duda en mi mente de que vamos a alcanzar nuestra meta”.

Si los jugadores de ligas menores forman un sindicato, el contrato que negocian con MLB sería independiente del que tienen los jugadores de ligas mayores. Ambos grupos de jugadores estarían sindicalizados bajo el paraguas de la MLBPA .

“Este es mi octavo año”, dijo Andrés Angulo, un receptor de 25 años en el sistema de los Orioles de Baltimore que ayudó a organizar su casa club. “El año pasado, me fui a casa con $500 en mi bolsillo. Y no creo que eso sea algo que quiera para mi vida. Pero todavía estoy en el béisbol, solo porque tengo un sueño para llegar a las Grandes Ligas.