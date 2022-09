El gesto de Pujols con la pareja que atrapó la pelota del HR 697

Si algo ya sucedió 696 veces, ¿cuánta sorpresa puede haber después de una ocurrencia número 697?

Para Matt y Samantha Brown, hubo más de lo que podrían haber imaginado. Albert Pujols conectó una bola rápida alta y externa del relevista de los Piratas, Chase DeJong, y la envió a 410 pies hacia el centro derecho el domingo por la tarde, asegurando una victoria de 4-3 para los Cardenales, que mantuvieron su ventaja en la División Central de la Liga Nacional en ocho juegos y redujeron su número mágico para asegurar la división a 14.

El jonrón, el 18 de la temporada, rompió un empate con Alex Rodríguez para mover a Pujols a la posición exclusiva del cuarto lugar en la lista de todos los tiempos de bateadores de jonrones, solo detrás de Barry Bonds, Henry Aaron y Babe Ruth. El empate duró solo un día, con Pujols engrapando el número 696 a una explosión imponente al jardín izquierdo el sábado por la noche. El jonrón del sábado navegó hacia una rampa para peatones y una explanada en PNC Park, y se produjo una pelea en gran parte fuera de la vista de las cámaras. Ningún fanático se adelantó para devolver la pelota, que presumiblemente ahora es un recuerdo valioso que tenía la oportunidad de ser la mejor historia de fanáticos del fin de semana.

Hasta el domingo. El jonrón del domingo, que aterrizó en las gradas, fue asegurado por Matt Brown después de la misma breve pelea que acompaña a los depósitos de pelota mucho más mundanos; de hecho, durante la práctica de bateo del sábado, se pudo observar a un pequeño grupo de buscadores de pelotas corriendo por el jardín izquierdo, con un hombre que parecía asegurar tres de los que Pujols pegó en el entrenamiento.

Una pelota de práctica de bateo no invita a un fanático al clubhouse, pero es probable que una bateada de récords sí lo haga. Y en un túnel de concreto debajo de la tribuna de la primera base, una pareja casada de Buffalo, Nueva York, vestidos de pies a cabeza con ropa de los Piratas se reunió con el jugador que tiene más jonrones en ese estadio que cualquier miembro actual de la organización de Pittsburgh, y ellos le dijo por qué estaban allí. El padre de Samantha, fanático de los Cardenales, murió un año antes, el 11 de septiembre de 2021. Con su equipo favorito viajando para jugar contra su equipo favorito, hicieron un viaje de fin de semana en su memoria y estuvieron en el lugar correcto en el momento correcto para una recuerdo para entrar en sus vidas.

Esperaban saludar, tal vez tomarse una foto y tal vez incluso irse con algunos recuerdos autografiados. Un bate o una camiseta del indiscutible rey de los jonrones entre los jugadores de cuadro sería una historia fantástica muchos años después o, sí, tal vez una pequeña inversión adquirida solo por el costo de un boleto para un juego de los Piratas.

PUJOLS ENTREGA LA BOLA HISTÓRICA

Cuando Pujols salió del túnel, empezaron a hablar. Y luego sucedió algo inesperado: se alejó, dejando atrás la pelota con dos versiones autografiadas de color blanco brillante para acompañarla, inscritas con los logros de su carrera.

“Creo que significa más para esa chica que para mí tenerla en mi vitrina de trofeos”, dijo Pujols a los periodistas en el camerino minutos después. “Desafortunadamente, ella perdió a su padre, y tal vez ese sea un recuerdo que pueda tener”.

La pareja se quedó en estado de shock en el túnel, con Matt sosteniendo la pelota extendido de su cuerpo, llamando a Pujols para asegurarse, por última vez, de que no le importaba dejarla atrás. Samantha, llena de lágrimas, miró de su esposo a la pelota fresca en su mano y espalda, apenas capaz de pensar en palabras para describir el día que nunca olvidaría que aterrizó del cielo. "Gracias", murmuró varias veces.

“Hay algo impresionante y luego algo increíble. Y lo que estamos presenciando en este momento es absolutamente legendario”, dijo el mánager de los Cardenales, Oliver Marmol. "Dios mío, das un paso atrás en la gestión del juego cuando él está arriba y simplemente lo asimilas todo, y no estoy seguro de lo que estamos presenciando en este momento".

"SIEMPRE HE APRECIADO ESTE JUEGO"

No hay aburrimiento ahora, no con Pujols a solo tres palos más del jonrón 700 que, aunque importante quizás solo por su redondez, será otro recordatorio incontenible del jugador, inmortal. “Durante los 23 años que he jugado como profesional y los 37 años que he jugado en mi vida, siempre he apreciado este juego”, dijo Pujols. "Tienes que. Esta oportunidad solo llega una vez, y eso es algo con lo que he sido bendecido, un regalo que Dios me ha dado y puedo aprovechar todos los días”.

El hombre es mortal. La huella que ha dejado a su paso, imborrable. Y los obsequios, del tipo que van en el manto y los que van con la memoria, durarán por generaciones.

