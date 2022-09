La conquista sindical repercutirá en el bolsillo de jóvenes dominicanos

Además de ser dominicanos, Julio Rodríguez, Jeremy Peña, Jorge Mateo y Santiago Espinal tienen en común que no acumulan tres años de servicios en las Grandes Ligas, pero figuran entre los 100 jugadores de todo el béisbol con mejor desempeño medido en victorias sobre jugador reemplazo (WAR) de FanGraphs.

También coinciden en que sus salarios están en el umbral más bajo, pero a partir de este año su desempeño en el terreno se podrá traducir en un incremento en sus cuentas sin que tengan que negociar contratos con sus equipos.

Un memorando distribuido a los equipos el jueves pasado describió el plan para compensar a los jugadores destacados en las primeras etapas de sus carreras que aún ganan alrededor del mínimo de las Grandes Ligas, que esta temporada es de US$700,000.

El memorando, al que tuvo acceso Jeff Passan en ESPN, también incluía los totales de la nueva versión de WAR creada por Major League Baseball y el sindicato de jugadores (MLBPA) para recompensar a los jugadores.

El fondo de US$50 millones, acordado en el nuevo contrato colectivo de trabajo y financiado por la liga, comienza distribuyendo dinero a los jugadores que ocupan un lugar alto en la votación de premios, lo que permitirá a jugadores de ese umbral que compitan por premios como Jugador Más Valioso, Cy Young y Novato del Año cosechar los días de pago más grandes.

Aquellos que aún no están en el arbitraje, en el que los jugadores típicamente con tres a seis años de servicio negocian sus salarios, reciben US$2.5 millones por ganar los premios MVP o Cy Young; US$1.75 millones por el segundo lugar en cualquiera de los dos y US$1.5 millones por terminar tercero; US$ 1 millón por terminar en cuarto o quinto lugar o por los honores del primer equipo All-MLB; US$750,000 por el primer lugar en la votación de Novato del Año; y US$500,000 por el segundo lugar en Novato del Año y segundo equipo All-MLB.

Una vez que se entregan esos premios, el resto del fondo, que Passan estima habría sido de US$39.75 millones el año pasado, se divide entre los 100 jugadores del grupo con el WAR más alto.

Rodríguez tiene 4.6 WAR y, a pesar de la extensión que ha firmado con los Marineros, califica para recibir el dinero. Peña (Astros) acumula 2.4 WAR en la versión de FanGraphs. Mateo (Orioles) tiene 2.4 y Espinal (Azulejos) 2.3. Incluso, un jugador como Gerardo Perdomo (Dbacks) que llega a 0.5 se puede beneficiar.