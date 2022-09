Adames ajusta el swing y es el torpedero más jonronero desde 2021

En una temporada donde la aclimatación de las pelotas ha puesto el batazo de cuatro bases a dieta (una fórmula solo descifrable por Aaron Judge y otros seis jugadores) y en una grilla dominicana con bateadores de poder como Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, José Ramírez, Rafael Devers y Marcell Ozuna ha sido Willy Adames el primer criollo que alcanza el umbral de los 30 jonrones.

Una cifra con la que ingresó a varios círculos. Adames se convirtió en el primer torpedero de los Cerveceros que logra un número tal, superó los 29 del inmortal Robin Yount en 1982. Bill Hall pegó 35 en 2006 jugando la mayor parte del curso en la posición, pero de ellos 27 fueron en el campo corto.

Es el primer jugador nacido en Santiago que consigue un número de ese tamaño.

Solo Corey Seager (Rangers) ha conectado tanto jonrones como Adames este año entre los shortstop, pero ninguno ha disparado tanto como los 55 suyos entre 2021 y 2022. Detrás suyo llegan Bo Bichette (53), Trea Turner (48), Carlos Correa y Dansby Swanson (47).

Solo Turner (97) y Francisco Lindor (94) tienen más vueltas empujadas.

Adames también llegó a 92 carreras remolcas y puede unirse a un selecto grupo de torpederos duartianos con al menos una campaña de 30 vuelacercas y 100 producidas. Es territorio de Alex Rodríguez (lo hizo siete veces), Miguel Tejada (cuatro), Tony Batista (una) y Hanley Ramírez (una).

Un número con el que The Kid trata de enderezar una temporada donde su línea ofensiva (.237/.301/.475) es la segunda peor desde que aterrizó en el Big Show en 2018, al igual que su OPS ajustado que queda en 116.

A los 27 años de edad y de cara a su segundo arbitraje salarial que proyecta un incremento importante desde los US$4,6 millones de este 2022, Adames exhibe una campaña a la altura de ese gran prospecto que lo hizo habitual en los rankings, con tope en 2017 cuando Baseball America lo colocó en el puesto 10 de todo el sistema.

La evolución

Un cambio de enfoque en el plato parece explicar los resultados. Cuando Adames llegó a la liga sacaba el 52% de sus batazos de rodados y solo el 30.4% de elevados de acuerdo a Baseball Info Solution. Eso se ha invertido y ya en 2021, cuando despachó 25 jonrones en su despertar con el cambio a los Cerveceros, bajó la tasa de rodados a 34.7% y subió la de elevados a 40.6%. Esta temporada solo 34.7% de sus contactos salen por el suelo y el 47.2% se elevan buscando pared.

Su éxito con palos largos ha llegado al lograr que el 18% de esos “globos” se traduzcan en jonrones, desde el 16.9% que conseguía cuando aterrizó en el Tropicana Field hace cinco años.

“Simplemente siento que el momento es el correcto”, dijo Adames a MLB.com. “Siento que cada vez que estás luchando, tal vez no sea el momento adecuado. En este momento, me siento bien en el plato. Con suerte, podemos seguir haciendo eso y podemos seguir ganando juegos”.

Adames ha conseguido ese poder en una campaña donde su defensa ha recuperado el valor premium que alertaban los reportes de escuchas y por los que los Tigres lo firmaron por un bono de US$420,000 en 2012. Este año acumula siete carreras salvadas con la defensa, la segunda mayor cantidad de su carrera y un rebote impresionante desde 2021 cuando cerró con una.

Un 2021 que comenzó decepcionante en Tampa (.197/.254/.371) en los primeros 41 partidos. Entonces, los floridenses decidieron transferirlo para apostar por el prospecto Wander Franco.