¿Quién es el mejor jugador dominicano de la historia? Analiza MLB.com

Anthony Castrovince, reportero/columnista: Yo también me inclino por Pedro, especialmente por su dominio en una época de tanta ofensiva. Sus números ajustados a la liga son sencillamente impresionantes. Entre 1997 y el 2003, cuando la ofensiva estaba en su pico, tuvo EFE+ de 213, ¡113% mejor que el promedio de la liga! Yo definitivamente creo que es él o Pujols cuando hablamos del mejor jugador de R.D.

Mark Feinsand, reportero ejecutivo: Estamos hablando de algunos de los mejores jugadores de la historia del béisbol, pero para mí, también se reduce a Pedro y Pujols. El dominio de Pedro no tuvo comparación durante su época, pero creo que me tengo que ir con Pujols. Incluso con algunos años mediocres en Anaheim, está a un paso de los 700 jonrones. Y si me pueden buscar a alguien con un trecho de 10 años mejor que las primeras 10 temporadas de Pujols en San Luis, soy todo oídos. La gente habla de la primera década de Mike Trout y lo ponen en la conversación para mejor jugador de la historia. Bueno, los primeros 10 años de Pujols fueron mejores que los de Trout.