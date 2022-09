Melky Cabrera: “Creo que tenemos buen equipo para conseguir la 23”

Un entusiasta Melky Cabrera revela que aún tiene gasolina en el tanque para ayudar a las Águilas a ganar el próximo campeonato, con el reto de que ha tenido que venir además de su guante de jardinero, con una mascota de inicialista.



“Estoy listo para jugar en los jardines o como designado, y ahora el equipo me ha pedido que ponga en mi mente jugar de vez en cuando en la inicial, lo que es nuevo para mí”, dijo sonriente.



Precisa que cómo es usual con los jugadores veteranos, el dirigente y el equipo desean que pueda ayudar en el dugout y el camerino, especialmente a los más jóvenes “y con eso no tengo inconvenientes”.



Cabrera, le ha dado buenas temporadas a los aguiluchos en los dos últimos años, incluido los títulos de campeón de la Liga Dominicana y de la Serie del Caribe en 2020-2021.



Se ha mantenido en forma durante el verano, asistiendo al Gimnasio y desde hace dos semanas está bateando para seguir aportando en una temporada más.



Ayer declaró en el primer día de entrenamiento que “seguiré mientras pueda aportar, cuando no sea así, entonces, me iré”.



Cabrera, Yoenis Céspedes, Juan Carlos Pérez,Ronny Rodríguez, Yunesky Maya, Carlos Tsunami Martínez, Marcos Diplán, Aneury Tavarez, Wendolyn Bautista, Dario Alvarez, Ramón Torres y Luis Valenzuela, todos veteranos, energizaron el primer día de prácticas de los amarillos.



“Me sentí muy a gusto con la presencia de estos jugadores veteranos, y del gran talento joven que asistió al primer entrenamiento, de inmediato se nota el gran interés de todos por salir a por la corona este año”, precisó Melky.



En la ronda regular de la temporada pasada Cabrera jugó 27 partidos, cerrando con average de .260 (100-26), cuatro dobles y 11 carreras impulsadas. En la semifinal fue clave, jugando 12 juegos, con línea ofensiva de .261, cuatro cuadrangulares y diez remolcadas, con OPS .799



Melky no juega en grandes ligas desde la temporada 2019 y afirma que ya no tiene la intención de regresar a ese béisbol, dejando trunca su intención de arribar a los 2,000 hits, cifra para la cual le faltan 48 imparables.



Cabrera es dueño de una carrera de 15 años en las mayores, que inició? con un período con los Yankees de New York del 2005-2009, luego jugó para Atlanta (2010), Kansas City (2011), San Francisco (2012), Toronto (2013-2014), Chicago White Sox (2015-2016), White Sox-KC (2017), Cleveland (2018) y Piratas de Pittsburgh (2019).



Cerró con 1,887 partidos jugados, 1,962 imparables, 144 cuadrangulares, 854 carreras impulsadas, average de por vida de .285/.334/.417 y un OPS de .751.