Dodgers vencen a Cardenales y amarran ser No 1 en la Nacional

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/26/56ca6784e8e147dfae7f1e9bfa265fad-f8f6a7f2.jpg

De izquierda a derecha: Joey Gallo, Cody Bellinger y Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles, celebran la victoria en el juego de béisbol en contra de Cardinals de San Luis, el domingo 25, 2022, in Los Angeles. (AP foto/Jae C. Hong) (THE ASSOCIATED PRESS)