Yunesky Maya pelea un puesto en la rotación aguilucha

Yunesky Maya no ha aparecido en una liga profesional desde febrero, pero asegura que trabaja fuerte para estar listo el día inaugural del campeonato otoño-invernal con las Águilas Cibaeñas.

“Como veterano estoy viendo en los entrenamientos una sana competencia y sé que el dirigente José Leger le dará la confianza a varios de esos muchachos, que no serán sorpresa para nosotros”, observó el cubano.



Maya se unirá a un grupo de lanzadores importados que incluye al recién llegado zurdo David Holmberg, el derecho Jesse Scholtens, el relevista zurdo Donnie Hart. Además a los conocidos abridores Roenis Elías, zurdo, y Joe Van Meter, derecho, que se integrarán a mitad de la campaña, informó Ángel Ovalles, gerente general aguilucho.



Un grupo de notables lanzadores nativos también pelean posiciones, entre ellos Carlos "Tsunami" Martínez, Marcos Diplán y Wendolyn Bautista.



“El Guerrero Maya” adelantó que su meta este año es mantenerse en salud durante toda la campaña, cumplir con el rol que tiene como lanzador y así ayudar al equipo a ganar partidos, teniendo como primer paso clasificar al round robin.



“Lo primero es pasar al Round Robin y a partir de ahí enfocarnos en conquistar la corona 23, que es nuestro anhelo, para poner a gozar a esa ardiente fanaticada aguilucha”, precisó Maya, quien tiene una semana entrenando.



El veterano lanzador cubano, que cumplió 41 años el mes pasado, reveló que el secreto de su longevidad ha sido trabajar intensamente todos los días en su preparación física para llegar cada vez con su brazo fuerte a la pelota invernal.



“Tengo como tres años sin lanzar en ninguna liga durante el verano y entonces me preparo muy bien, voy paso a paso hasta poder llegar aquí y darlo todo por mi equipo en la temporada”, sostuvo. “Se cuál es mi rol, contento en caso de recibir la pelota para lanzar el partido inaugural y de igual manera si tengo que ocupar el segundo, tercero o cuarto puesto como abridor”.



SOBRE SU FUTURO



Maya manifestó que tiene mucho tiempo lanzando desde que fue operado de la “Tommy John” en su brazo derecho, “pero siento que mi brazo se mantiene fuerte por eso me preparó año a año”.



“Con relación al futuro me veo como un pitching coach en este equipo dentro de tres o cuatro años, por eso mientras esté fuerte y me sigan dando la oportunidad seguiré activo”, dijo Maya a través del departamento de Comunicaciones de las Águilas.



Maya aseguró que sus expectativas son muy altas para este torneo 2022-23, “porque siempre he dicho que las coronas se buscan desde el primer día de la temporada”.



El lanzador original de Pinar del Río, Cuba, tiene nueve campañas en el béisbol profesional dominicano, seis con el equipo amarillo, llegando incluso a reforzar a varios conjuntos en pos temporadas para luego defender los colores patrio en Series del Caribe.



Sobre su coterráneo Yoenis Céspedes, precisó que está muy contento de volver a juntarse con un compañero de “mil batallas” con el cual jugó varios torneos nacionales en Cuba, así como con el equipo nacional.



“Todos sabemos de la clase de peloteros que Yoenis, está en buena forma, y estoy seguro que nos va ayudar mucho con la calidad probada que tiene”, agregó al hablar del poderoso jardinero nativo de Campechuela, en la provincia de Granma.





