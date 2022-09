Aaron Judge se va sin jonrón; Yanquis ganan División Este

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/28/3325e30576df4a0fa95bac7c51bd83dc-681b33e2.jpg

Aaron Judge, jardinero central de los Yanquis de Nueva York, sonríe en el juego del martes 27 de septiembre de 2022, ante los Azulejos de Toronto (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) (THE ASSOCIATED PRESS)