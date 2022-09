Hay 105 dominicanos en "fatiga extrema"; la lista completa por equipos

La misma semana que los equipos de la Lidom completaron la apertura de sus campamentos de cara al torneo 2022-2023 le ha llegado el temiblemente esperado archivo de Microsoft Excel que informa de los jugadores que no estarán disponible por el efecto de la “fatiga extrema”.

La Major League Baseball informó a los clubes de la pelota caribeña que habrá 211 jugadores de los circuitos de México, Puerto Rico, Venezuela y la República Dominicana que no estarán disponible, en principio. Es una cláusula contemplada en el Winter League Agreement, el pacto que establece las condiciones para que los peloteros afiliados a la MLB jueguen en el Caribe.

Serán 105 de la Lidom, luego siguen los bolivarianos (66), aztecas (29) y boricuas (14). Los clubes más afectados en el país serán Gigantes (27), Licey (23), Águilas (19) y Toros (19). Escogido (9) y Toros (8) salen menos tocados.

En el grupo figuran 29 de los 96 que fueron tomados el pasado día 15 en el sorteo de novatos, entre ellos la primera selección, Adael Amador (Toros), y la tercera, Emmanuel Rodríguez (Águilas).

Si bien en la lista figuran 211 afiliados a los clubes del Caribe el grupo vetado para iniciar es de 409, de los cuales hay 149 quisqueyanos.

Las Águilas no podrán contar con Leody Taveras (OF), Eury Pérez (PD) o Christopher Morel (IF). Los Gigantes saben que Jandel Gustavé (PD), Camilo Doval (PD) y Willy Collado (PD) no entran en los planes. El Escogido pierde a Félix Bautista (PD), Aramis García (C) y Francisco Urbáez (SS), el Licey a Oneil Cruz (SS), Francisco Mejía (C), Albert Abreu (PD) y Luis Gil (PD), en tanto que en el caso de los Toros salen Rodolfo Castro (IF), Teoscar Hernández (OF) y Yunior Marte (PD).

La lista presenta tres condiciones que ponen en riesgo el que un pelotero comience la temporada, Exención del club, lesión física y fatiga extrema.

¿Cómo se llega a la fatiga extrema jugando?

Para los bateadores:

Grandes Ligas, Triple A, Doble A y Clase A: 500 turnos.

Clase A y Ligas de Novatos: 325 turnos.

Para los lanzadores:

Grandes Ligas: 170 innings.

Triple A, Doble A y Clase A: 165 innings o 55 juegos.

Clase A (corta): 80 innings.

Liga de Novatos: 70 innings.

A continuación los jugadores impedios por la fatiga extrema en 2022



Gigantes del Cibao (27): Carlos Rodríguez (PD), Joe Jiménez (PD), Ángel Reyes (PD), Edinson Batista (PD), Ángel Chivilli (PD), Joelvis del Rosario (PD), Dariel López (SS), Christian Montes de Oca (PD), Emiliano Teodo (PD), Noé Toribio (PD), Miguel Ulloa (PD), Sandy Alcántara (PD), Deyvison de los Santos (3B), Miguel del Pozo (PZ), Camilo Doval (PD), Ketel Marte (2B), Dennis Santana (PD), Pablo Aldonis (PZ), Joel César (PD), Willy Collado (PD), Yerry de los Santos (PD), Johan Domínguez (PD), Jandel Gustavé (PD), Jorge Guzmán (PD), Brailyn Márquez (PZ), Helcris Olivarez (PZ) y Luis García (SS).



Licey (23): Kevin Alcántara (CF), Alexander Cornielle (PD), Juan Daniel Encarnación (PD), Orelvis Martínez (SS), Cristian Mena (PD), Luis Peralta (PZ), Oneil Cruz (SS), José Hernandez (PZ), Francisco Mejía (C), Dauri Moreta (PD), Johan Rojas (CF), Misael Tamárez (PD), Albert Abreu (PD), Luis Gil (PD), Elvis Luciano (PD), Cristofer Meléndez (PD), José Rivera (PD), Nicio Rodríguez (PD), Luis Severino (PD), Nasim Núñez (SS), Ricky Tiedemann (PZ), Nerio Rodríguez (C) y Ryan Rolison (PZ).

Águilas Cibaeñas (19): Roddery Muñoz (PD), Anderson Paulino (PD), Eury Rafael Pérez (PD), Ezequiel Durán (2B), Jhoan Durán (PD), Julián Fernández (PD), Jose Alexander Ferrer (PZ), Yimi García (PD), Christopher Morel (3B), Luis Ortiz (PD), Wandy Peralta (PZ), Leody Taveras (CF), Jorge Alcalá (PD), Justin Martínez (PD), Daniel Mateo (OF), Freudis Nova (SS), Wenceel Pérez (SS), Emmanuel Rodriguez (OF) y Diómede Sierra (PZ),

Toros (19) Juan Carela (PD), Joel Díaz (PD), Antonio Jiménez (PZ), Winston Santos (PD), George Soriano (PD), Adael Amador (IF), Rodolfo Castro (2B), Carlos Estévez (PD), Ángel Felipe (PD), Jarlin García (PZ), Teoscar Hernandez (CF), Yunior Marte (PD), Brayan de Paula (PZ), Alexander Martínez (PD), Freddy Peralta (PD), Miguel Ángel Sánchez (PD), Sixto Sánchez (PD), Jefry Yan (PZ) y Franklin Sánchez (PD).

Estrellas (8): José Cruz (PD), Kevin Madé (SS), Randy Vásquez (PD), Gerson Mateo (PD), Luis Moreno (PD), Alexander Ramírez (OF), Junior Santos (PD) y Randy Rodríguez (PD).

Escogido (9) Vladimir Guerrero Jr (3B), José López (PZ), Félix Bautista (PD), Steward Berroa (UTL), Omar de los Santos (OF), Kelvin González (PD), Francelis Montás (PD), Francisco Urbáez (SS) y Aramis García (C).