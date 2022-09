VIDEO | Sigue la mala racha de los Marineros; pierden de los Vigilantes

El destacado prospecto Josh Jung pegó dos jonrones y terminó con cinco remolcadas, y los Marineros de Seattle siguieron su mala racha mientras tratan de conseguir una plaza en postemporada, con una derrota 5-0 el martes ante los Rangers de Texas.

Sin embargo, los Marineros avanzaron en su empeño en cortar la sequía de playoffs más larga del béisbol gracias a que Boston ganó a Baltimore. Los Orioles estaban tres juegos y medio por detrás de Seattle en la lucha por los tres comodines de la Liga Americana.

Los Marineros perdieron su octavo juego de 11 en su regreso a casa tras una gira espantosa.

Jesús Tinoco abrió para Texas antes de que Tyson Miller (1-1) tomara la lomita y se llevara la victoria. Entre los dos admitieron dos hits en cinco innings y dos tercios con cinco ponches.

La derrota fue para Ray (12-11), que admitió seis hits en cinco innings y dos tercios de labor. Ponchó a ocho y dio dos pasaportes.

Ofensiva de los latinos Por los Rangers, el cubano Adolis García de 3-1 con una anotada. El dominicano Leody Taveras de 4-0. Por los Marineros, el venezolano Eugenio Suárez de 3-0. El dominicano Carlos Santana de 3-1.

NOTA: Los Yanquis dieron el primer paso; ganan su 20ma corona divisional. El conjunto de Nueva York festejó su 20mo campeonato divisional, con lo que empataron la segunda mayor cantidad con los Dodgers, sólo detrás de los 21 de Atlanta.