“Aquello fue una fiesta”: La historia detrás de la icónica foto de Roberto Clemente tras dar el hit 3,000

Cincuenta años después, el fotoperiodista Luis Ramos revivió este jueves el histórico juego de pelotas en el multiuso Three Rivers Stadium cuando el legendario inmortal del béisbol puertorriqueño Roberto Clemente lanzó su hit 3,000.

Desde su lente, Luis Ramos captó hasta el último detalle de ese día. Según contó mientras era entrevistado por el diario donde laboró por muchos años, El Nuevo Día, se entró hasta el camerino donde le daban ligeros masajes al pelotero ya que “siempre tenía dolores”.

Roberto Clemente, mejor conocido como El Grande, acababa de cruzar el umbral destinado a los inmortales aquella tarde fría del 30 de septiembre del 1972 en el desaparecido estadio Three Rivers. Allí, el legendario pelotero inmortalizó el hit 3,000 en las Grandes Ligas.

“Yo llegué antes de empezar el juego y me fui, como Luis Ramos era Luis Ramos, yo no hablaba, me metí en el camerino. Yo llegaba ahí y me dejaban pasar. Yo me paraba en una esquina y lo sobaban porque él siempre tenía dolores”, expresó mientras contemplaba las fotográficas que quedaron de recuerdo.

Manifestó que, tras salir del camerino, Clemente fue a batear y que el primer batazo que dio fue un fault, mientras que el segundo resultó ser un hit y llegó a la segunda base. Comentó que cuando llegó a base lo captó quitándose la gorra y saludando al público.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/30/hombre-con-uniforme-de-beisbol-f9fb8667.jpg El Grande la pelota

El fotógrafo Luis Ramos fue llevado a la oficina de archivo de El Nuevo Día, donde con nostalgia observó aquellas fotografías que documentó por 38 años de los momentos trascendentales en la historia de Puerto Rico. Se destacó por sus fotos exclusivas del legendario pelotero.

“Uno se emociona, ver un puertorriqueño lanzando un hit”, agregó al ver un álbum lleno de sus fotografías y del asombro solo se le escuchaba decir: “qué barbaridad Dios mío”.

En el álbum que ojeaba observó una foto de Roberto Clemente con el actor Willy Smith, donde dijo que esa fotografía no la tenía nadie ya que solo él estuvo ahí para captar el momento.

Sobre Roberto

Su nombre completo era Roberto Enrique Clemente Walker, quien falleció el 31 de diciembre en 1972. Jugaba en la posición de jardinero derecho y desarrolló toda su carrera en los Pittsburgh Pirates de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Apodado El Grande. Le tocó vivir la discriminación racial en la sociedad y en el béisbol estadounidense a pesar de no tener esa nacionalidad y solo por el color de su piel.

Ganó dos series mundiales con los Pirates y está considerado uno de los mejores jardineros derechos de la historia. También fue un notable bateador que obtuvo cuatro títulos individuales.

Clemente fue quizá el jugador más dominante de la década de los años 1960 en la gran carpa, a pesar de ser elegido solamente una vez como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el año de 1966.