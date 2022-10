Ofrecen US$2 millones a aficionado que atrapó jonrón de Judge

El dueño de una casa de subastas de objetos deportivos reveló que ofreció 2 millones de dólares al aficionado que atrapó la pelota del 62mo jonrón de Aaron Judge, con el que estableció el récord de la Liga Americana.

JP Cohen, presidente de Memory Lane Inc. en Tustin, California, dijo a The Associated Press el miércoles que le envió mensajes de texto y correos electrónicos a Cory Youmans, el hombre que atrapó la pelota del récord de Judge el martes en el Globe Life Field en Arlington, Texas. Choen indicó que Youmans no ha respondido.

“Creo que la oferta supera lo que es justo, si está dispuesto a vender", indicó Cohen en una entrevista telefónica con AP el miércoles.

Youmans capturó el histórico souvenir de volea cuando se dirigió a la primera fila de la sección 31 en el jardín izquierdo. Judge superó a Roger Maris por el récord de temporada de la Liga Americana — un récord que es considerado como estándar “limpio” debido a que los peloteros que conectaron más en la Liga Nacional quedaron empañados por los escándalos de uso de esteroides.

Youmans, que es originario de Dallas, trabaja en el mundo financiero. El martes le preguntaron cuales eran sus planes mientras que el personal de seguridad se lo llevaba para autentificar la pelota.

“Buena pregunta, no lo he pensado”, dijo.

La cifra récord fue de 3 millones de dólares, para la pelota del 70mo jonrón de Mark McGwire de la temporada 1998.

Cohen había prometido anteriormente 2 millones de dólares por la pelota del 62mo jonrón de Judge. Indicó que su compañía tiene una buena relación con los Yanquis y les prestaría la pelota para ser exhibida. Agregó que el equipo ha exhibido frecuentemente en el Yankee Stadium artículos de Memory Lane.

“Hicimos una oferta de 2 millones y esa oferta sigue siendo válida”, dijo Cohen,

Después de que los Yanquis perdieron 3-2, Judge dijo que no tenía posesión de la pelota del cuadrangular.

“No sé dónde está”, indicó. “Veremos qué sucede con eso. Sería grandioso tenerla de vuelta, pero es un souvenir para los aficionados. Hizo una gran atrapada y tienen todo el derecho”.

Youmans se encontraba entre las 38.832 personas que abarrotaron el estadio. Fue la mayor concurrencia en el estadio que fue inaugurado hace tres años.