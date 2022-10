McNeil en la Nacional y Arráez en la Americana fueron los líderes de bateo en MLB

El venezolano Luis Arráez, inicialista de los Mellizos de Minnesota, finalizó como líder de bateo de la Liga Americana, con promedio de .316, lo que cumplió el pronóstico de Terry Francona cuando en el 2019 lo transfirió intencional y luego declaró que “podía imaginarlo ganando algún día un título de bateo”.

Conectó 173 hits en 547 turnos oficiales y superó por cinco puntos a Aaron Judge de los Yanquis de Nueva York, .311, que luchó por la triple corona ofensiva en la temporada 2022.

En la Liga Nacional Jeff McNeil, intermedista de los Mets de Nueva York, se llevó los honores y fue el mejor de las Grandes Ligas, con .326 de promedio, fruto de 174 hits en 533 turnos oficiales.

A continuación, los líderes en todos los renglones ofensivos y de pitcheo, según la agencia AP.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/un-hombre-con-un-guante-de-beisbol-ef00824d.jpg El dominicano Manny Machado finalizó con promedio de .298, entre los mejores 10 de la Liga Nacional, en la temporada 2022. (AP/GREGORY BULL)

Líderes en la Liga Nacional

BATEO. McNeil, New York, .326; Freeman, Los Angeles, .325; Goldschmidt, St. Louis, .317; M.Machado, San Diego, .298; T.Turner, Los Angeles, .298; Arenado, St. Louis, .293; S.Marte, New York, .292; Hoerner, Chicago, .281; Bohm, Philadelphia, .280; J.Turner, Los Angeles, .278.

ANOTADAS. Betts, Los Ángeles, 117; Freeman, Los Angeles, 117; Goldschmidt, St. Louis, 106; Nimmo, New York, 102; T.Turner, Los Angeles, 101; M.Machado, San Diego, 100; Schwarber, Philadelphia, 100; Swanson, Atlanta, 99; Yelich, Milwaukee, 99; Lindor, New York, 98.

EMPUJADAS. Alonso, New York, 131; Goldschmidt, St. Louis, 115; Lindor, New York, 107; Arenado, St. Louis, 103; Olson, Atlanta, 103; Cron, Colorado, 102; M.Machado, San Diego, 102; Freeman, Los Angeles, 100; T.Turner, Los Angeles, 100; Adames, Milwaukee, 98.

HITS. Freeman, Los Angeles, 199; T.Turner, Los Angeles, 194; Goldschmidt, St. Louis, 178; Swanson, Atlanta, 177; McNeil, New York, 174; M.Machado, San Diego, 172; Lindor, New York, 170; Riley, Atlanta, 168; Bohm, Philadelphia, 164; Arenado, St. Louis, 163.

DOBLES. Freeman, Los Angeles, 47; Olson, Atlanta, 44; Arenado, St. Louis, 42; Happ, Chicago, 42; K.Marte, Arizona, 42; Goldschmidt, St. Louis, 41; Betts, Los Angeles, 40; McNeil, New York, 39; Riley, Atlanta, 39; T.Turner, Los Ángeles, 39.

TRIPLES. Lux, Los Angeles, 7; Nimmo, New York, 7; Blackmon, Colorado, 6; Friedl, Cincinnati, 5; Hoerner, Chicago, 5; Lindor, New York, 5; S.Marte, New York, 5; Realmuto, Philadelphia, 5; 16 tied at 4.

JONRONES. Schwarber, Philadelphia, 46; Alonso, New York, 40; Riley, Atlanta, 38; C.Walker, Arizona, 36; Tellez, Milwaukee, 35; Goldschmidt, St. Louis, 35; Betts, Los Angeles, 35; Olson, Atlanta, 34; M.Machado, San Diego, 32; Adames, Milwaukee, 31.

BASES ROBADAS. Berti, Miami, 41; Edman, St. Louis, 32; Acuña Jr., Atlanta, 29; T.Turner, Los Angeles, 27; McCarthy, Arizona, 23; J.Rojas, Arizona, 23; T.Estrada, San Francisco, 21; Realmuto, Philadelphia, 21; Harris II, Atlanta, 20; Hayes, Pittsburgh, 20; Hoerner, Chicago, 20.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/un-jugador-de-beisbol-lanzando-una-pelota-64abc4da.jpg El dominicano Sandy Alcántara finalizó la campaña con 2.28 de efectividad, la segunda mejor en la Liga Nacional. (AP/LYNNE SLADKY)

Renglón de lanzadores

GANADOS. Wright, Atlanta, 21-5; J.Urías, Los Angeles, 17-7; Gonsolin, Los Angeles, 16-1; Darvish, San Diego, 16-8; T.Anderson, Los Angeles, 15-5; Carrasco, New York, 15-7; Webb, San Francisco, 15-9; Bassitt, New York, 15-9; Fried, Atlanta, 14-7; Rodón, San Francisco, 14-8.

EFECTIVIDAD. J.Urías, Los Angeles, 2.16; Alcántara, Miami, 2.28; Fried, Atlanta, 2.48; Gallen, Arizona, 2.54; T.Anderson, Los Angeles, 2.57; Rodón, San Francisco, 2.88; Webb, San Francisco, 2.90; Musgrove, San Diego, 2.93; Quintana, St. Louis, 2.93; Burnes, Milwaukee, 2.94.

PONCHADOS. Burnes, Milwaukee, 243; Rodón, San Francisco, 237; Aa.Nola, Philadelphia, 235; Alcantara, Miami, 207; Morton, Atlanta, 205; Strider, Atlanta, 202; Darvish, San Diego, 197; Gallen, Arizona, 192; Woodruff, Milwaukee, 190; Musgrove, San Diego, 184.

SALVAMENTOS. K. Jansen, Atlanta, 41; J. Hader, San Diego, 36; D. Bard, Col. 34; E. Díaz, NY. Mets, 32; T. Rogers, Milwaukee, 31; C. Doval, San Francisco 30.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/ap22277861584665-177b9ad8.jpg José Ramírez finalizó como líder en dobles en la Liga Americana con 44, en la temporada 2022. (AP/RON SCHWANE)

Líderes en la Liga Nacional

BATEO. Arraez, Minnesota, .316; Judge, New York, .311; Bogaerts, Boston, .307; Alvarez, Houston, .306; J.Abreu, Chicago, .304; Benintendi, New York, .304; N.Lowe, Texas, .302; Altuve, Houston, .300; Kwan, Cleveland, .298; Giménez, Cleveland, .297.

ANOTADAS. Judge, New York, 133; Altuve, Houston, 103; Semien, Texas, 101; Alvarez, Houston, 95; Bregman, Houston, 93; Bichette, Toronto, 91; Seager, Texas, 91; Guerrero Jr., Toronto, 90; Ohtani, Los Angeles, 90; J.Ramírez, Cleveland, 90.

EMPUJADAS. Judge, New York, 131; J.Ramírez, Cleveland, 126; Tucker, Houston, 107; A.García, Texas, 101; Alvarez, Houston, 97; Guerrero Jr., Toronto, 97; Ohtani, Los Angeles, 95; Bregman, Houston, 93; Bichette, Toronto, 93; Santander, Baltimore, 89; Arozarena, Tampa Bay, 89.

HITS. Bichette, Toronto, 189; J.Abreu, Chicago, 183; Rosario, Cleveland, 180; N.Lowe, Texas, 179; Judge, New York, 177; Guerrero Jr., Toronto, 175; Arraez, Minnesota, 173; Bogaerts, Boston, 171; Kwan, Cleveland, 168; J.Ramírez, Cleveland, 168.

DOBLES. J.Ramírez, Cleveland, 44; Bichette, Toronto, 43; J.Martinez, Boston, 43; Devers, Boston, 42; Arozarena, Tampa Bay, 41; J.Abreu, Chicago, 40; Gurriel, Houston, 40; Altuve, Houston, 39; Verdugo, Boston, 39; Bogaerts, Boston, 38; Bregman, Houston, 38.

TRIPLES. Rosario, Cleveland, 9; Kwan, Cleveland, 7; Mateo, Baltimore, 7; Ohtani, Los Angeles, 6; Witt Jr., Kansas City, 6; A.García, Texas, 5; J.Ramírez, Cleveland, 5; Semien, Texas, 5; 10 empatados con 4.

JONRONES. Judge, New York, 62; Trout, Los Angeles, 40; Alvarez, Houston, 37; Ohtani, Los Angeles, 34; Santander, Baltimore, 33; Seager, Texas, 33; Rizzo, New York, 32; Guerrero Jr., Toronto, 32; Stanton, New York, 31; Suárez, Seattle, 31.

BASES ROBADAS. Mateo, Baltimore, 35; Mullins, Baltimore, 34; Arozarena, Tampa Bay, 32; Witt Jr., Kansas City, 30; A.García, Texas, 25; J.Rodríguez, Seattle, 25; Semien, Texas, 25; Tucker, Houston, 25; Kiner-Falefa, New York, 22; D.Moore, Seattle, 21; Straw, Cleveland, 21.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/ap22278729645364-f644c1ab.jpg El lanzador Framber Valdez, Astros de Houston, finalizó entre los líderes de ganados, efectividad y ponches en la Liga Americana, en la temporada 2022. (AP/DAVID J. PHILLIP)

Renglón de lanzadores

GANADOS. Verlander, Houston, 18-4; F.Valdez, Houston, 17-6; Manoah, Toronto, 16-7; Quantrill, Cleveland, 15-5; L.Garcia, Houston, 15-8; Ohtani, Los Angeles, 15-9; Taillon, New York, 14-5; Cease, Chicago, 14-8; Gilbert, Seattle, 13-6; Cole, New York, 13-8; Bieber, Cleveland, 13-8; Urquidy, Houston, 13-8; Ryan, Minnesota, 13-8.

EFECTIVIDAD. Verlander, Houston, 1.75; Cease, Chicago, 2.20; Manoah, Toronto, 2.24; Ohtani, Los Angeles, 2.33; McClanahan, Tampa Bay, 2.54; F.Valdez, Houston, 2.82; Bieber, Cleveland, 2.88; M.Pérez, Texas, 2.89; McKenzie, Cleveland, 2.96; Gilbert, Seattle, 3.20.

PONCHADOS. Cole, New York, 257; Cease, Chicago, 227; Ohtani, Los Angeles, 219; Ray, Seattle, 212; Gausman, Toronto, 205; Bieber, Cleveland, 198; Javier, Houston, 194; McClanahan, Tampa Bay, 194; F.Valdez, Houston, 194; McKenzie, Cleveland, 190.

SALVAMENTOS. E. Classe, Cleveland, 42; L. Hendriks, Medias Blancas, 37; Jordan Romano, Toronto, 36; R. Pressly, Houston, 33; G. Soto, Detroit, 30.