Dodgers y Astros salen al ruedo como favoritos para llegar a la Serie Mundial

No es necesario que haya un gran acento criollo en la postemporada para que el público dominicano enganche con esa fase de la campaña. Pero Manny Machado, José Ramírez, Oscar González y Jean Segura con el madero, Luis Castillo y Emmanuel Clase desde el montículo jugaron un rol protagónico que deja bien encendida la mecha para las series divisionales que arrancan este martes.

Ahora pactadas a 5-3, la cuádruple cartelera arranca con el Filis vs Bravos (1:07 pm), luego llega el Marineros vs Astros (3:37 pm), más adelante se miden Guardianes vs Yanquis (7:37 pm) y cierra un match con gran morbo entre Padres vs Dodgers (9:37 pm).

La delegación dominicana suma a brazos como Framber Valdez (Astros) y Luis Severino (Yanquis). Es la primera experiencia de playoffs para joyas recién aterrizada en el Big Show como Julio Rodríguez (Marineros) y Jeremy Peña (Astros).

Filis vs Bravos

Atlanta busca convertirse en el primer equipo que repite Serie Mundial en más de dos décadas. Nadie lo ha logrado desde los que Yanquis, que encadenaron tres entre 1998 y 2000.

Los Bravos ganaron 11 de sus 19 juegos contra los Filis esta temporada, pero el diferencial de carreras (88-85 a favor del campeón) muestra cuán pequeño era el margen entre los dos rivales del Este de la Liga Nacional.

La novena de Georgia apela a una médula que gira en torno a Matt Olson, Dansby Swanson, Austin Riley y Ronald Acuña y una poderosa rotación con Max Fried, Kyle Wright y Spencer Strider. Filadelfia, de vuelta a la postemporada tras ausentarse desde 2011, aspira a destronarlo con el bate de J.T. Realmuto, Segura, Kyle Schwarber y Bryce Harper, mientras que su cuerpo monticular descansa en Zack Wheeler, Aaron Nola y Ranger Suárez, con Noah Syndergaard como cuarta opción.

Padres vs Dodgers

En San Diego se lleva casi un lustro abriendo la chequera para darle caza a los Dodgers y, a pesar de la baja de Fernando Tatis Jr., llamado a ser clave en ese objetivo, los Frailes llegan animados, tras derrotar a los Mets en la fase de comodines.

En la serie regular los Dodgers ganaron 14 de 19 encuentros entre los clubes. Los angelinos llegan como favoritos, reguardados en cada posición. Desde el receptor Will Smith (24 HR), pasando por la inicial de Freddie Freeman (líder de hits en la MLB con 199 y de dobles con 47), un campocorto defendido por Trea Turner y Mookie Betts en el prado derecho. Max Muncy y Justin Turner se alternan entre tercera y el bateador designado.

La rotación de los Esquivadores incluye a los candidatos al Cy Young Julio Urías y Tony Gonsolin, Tyler Anderson viene de su mejor campaña… Clayton Kershaw todavía domina.

Pero los Padres apuestan a Machado, Juan Soto, Josh Bell, Jurickson Profar, Jake Cronenworth y los brazos de Yu Darvish, Blake Snell, Joe Musgrove y Mike Clevinger. Ya los Mets con sus 101 victorias probaron de lo que son capaces.

Seattle vs Houston

Los Marineros no se conformaron con terminar más de dos décadas sin playoffs. Ante los Blue Jays, en Toronto, dieron un claro mensaje de que van por más y les toca enfrentar al actual campeón de liga.

Houston llega como el gran favorito. Dusty Baker tiene una artillería con hombres como José Altuve, Yordan Álvarez, Alex Bregman, Kyle Tucker y Peña. Desde el box tienen tanta profundidad que pueden colocar una rotación de seis lanzadores: Justin Verlander, Framber Valdez, Lance McCuller Jr., Luis García, Cristian Javier y José Urquidy. Y su relevo es profundo, entre sus talentos figuran Héctor Neris y Rafael Montero.

Seattle se aferra a Julio Rodríguez, al receptor Cal Raleigh (pegó 27 jonrones), Eugenio Suárez y a Ty France. Luis Castillo, Logan Gilbert y Robbie Ray son las cartas de triunfo de los del estado de Washington.

Guardianes vs Yanquis

No estaba en el libreto que Cleveland dominara la división Central. Tampoco llegaron como favoritos sobre los Rays por el Wild Card. Pero aquí están los de Ohio en su estreno de nombres como Guardianes ante unos Yanquis hambrientos, con casi 13 años desde su última corona.

Los Mulos llegan con una artillería encabezada por Aaron Judge crecido y sano, Giancarlo Stanton, Anthony Rizzo, un Gleyber Torres que cerró bien y muchas caras que quedaron a deber. El estado de Gerrit Cole es una interrogante, al igual que Jameson Taillon, pero Néstor Cortés y Luis Severino generan gran esperanza.

Cleveland llega crecida, con José Ramírez, Andrés Giménez, Amed Rosario, Oscar González. Su rotación tiene a Cal Quantrill, un Shane Bieber que está de vuelta, la promesa Triston McKenzie y Aaron Civale hacen del equipo de Terry Francona un rival a la altura para darle a los Yanquis una serie de pronósticos reservados.