Martínez: "La edad es solo un número"

A sus 40 años, Michael Martínez está seguro que, como dice el refrán: “¡La edad es sólo un número!”

“Nunca me he descuidado. Para poder jugar este juego, primordialmente, hay que trabajar el físico. Para verse como me veo”, manifestó Martínez, en los entrenamientos de las Estrellas, en preparación para su temporada número 14 en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, en la cual se estrenó a los 25 años, en el torneo 2007-2008.

“Me siento más que como un pelotero, como un atleta, ya que he practicado varios deportes”, señaló el antiguo armador suplente de los clubes Los Mina y Los Prados, en el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, y luego ganador del premio Novato del Año en la Liga Dominicana con las Estrellas.

Con 40 años de edad, Martínez sigue una rigurosa y exigente rutina de preparación como jugador “utility”, en el cuadro interior y en los jardines.

“Vengo de una temporada larga, en Estados Unidos, de seis meses. Terminamos hace poco, así que estoy en forma”, sostuvo el originalmente torpedero, quien este año, en la Liga del Atlántico (independiente), en Estados Unidos, defendió la segunda y tercera base.

Martínez viene de actuar en 75 juegos, en el mencionado circuito, el cual es independiente al llamado Béisbol Organizado. Su línea ofensiva fue .304/.370./424. Pegó cinco cuadrangulares, 13 dobles y un triple. Remolcó 35 carreras, para el equipo High Point.

La temporada pasada con las Estrellas, Martínez vio acción en nueve partidos de la Serie Regular (.259/.375/.370). Luego actuó en ocho juegos del Round Robin (.250/.250/.375) y en dos choques de la Serie Final (de 2-0).

Su mejor temporada en el béisbol local, siempre con las Estrellas, fue la 2009-2010 (.330/.358/.380). Doce años después, para el experimentado jugador, quien luce físicamente más fuerte que entonces, el tiempo que ha pasado, “sólo es un número”.