Balentien: “Jugar en LIDOM ayuda al desarrollo como pelotero”

El curazoleño Wladimir Balentien, regresa a la República Dominicana, por primera vez desde el 2010 cuando reforzó a los Leones del Escogido en el primer campeonato del conjunto escarlata que tenía 18 años sin ganar.

En su primera incursión en la pelota dominicana, Balentien, le pegó fuego al pitcheo en el round robin, con una línea ofensiva de .407/.462/.525 con un cuadrangular y diez carreras empujadas, para luego en la final conectar un cuadrangular y empujar cinco carreras.

“Tengo bonitos recuerdos de la pelota dominicana y tenía muchos deseos de volver”, comentó Balentien a Junior Matrillé del equipo de prensa de los Gigantes.

Balentien tuvo una carrera destacada en las ligas asiáticas y según sus propias palabras eso le impidió venir al país luego de esa primera experiencia en el béisbol invernal dominicano.

“Para tener éxito en Estados Unidos, hay que jugar aquí, es una liga con mucho talento, buenos bateadores y buenos lanzadores, eso te ayuda a dar el paso para competir a los altos niveles”, concluyó Balentien sobre la experiencia de jugar en LIDOM.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/12/un-jugador-de-beisbol-se-prepara-para-golpear-la-pelota-3605de56.jpg Michael Martínez toma prácticas de bateo en Boca Chica (FUENTE EXTERNA)

Martínez dice que la edad es solo un número

El veterano utility de las Estrellas, Michael Martínez, asegura nunca haberse descuidado de su físico para poderme mantener activo jugando pelota.

“Pelusa” viene de agotar una larga temporada en la Liga del Atlántico (Independiente) donde tuvo una línea ofensiva de .304/.370/.424 con cinco cuadrangulares, 13 dobles y un triple con 35 carreras empujadas para el equipo High Point.

“Nunca me he descuidado. Para poder jugar este juego, primordialmente, hay que trabajar el físico. Para verse como me veo”, expresó Martínez que llega a su temporada 14 en LIDOM, todas con el conjunto oriental.