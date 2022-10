Las Águilas tienen el material para quedarse con la 23

Las Águilas Cibaeñas llegan a la temporada 2022-23 con la encomienda de convertirse en líderes en campeonatos de la pelota invernal dominicana con 23 y dejar detrás a los Tigres del Licey, con quién comparten el liderato.

El conjunto cibaeño se ha coronado campeón en dos de las últimas cinco temporadas, incluyendo un título de Serie del Caribe, José Leger tiene la responsabilidad de conducir el equipo al campeonato en su primera experiencia como dirigente titular de un conjunto en nuestra pelota.

“La única meta que tenemos es ganar, por eso venimos trabajando desde marzo”, dijo Leger en la Rueda de Prensa de presentación del equipo.

La ofensiva siempre ha sido una característica positiva del conjunto mamey y este año tendrán en Claudio Almonte a su nuevo coach de bateo.

“En primer plano los jugadores veteranos liderados por Melky Cabrera, Yoenis Céspedes, Ramón Torres, Juan Carlos Pérez, Ronny Rodríguez, para citar algunos, han desarrollado una rutina de trabajo extraordinaria en los entrenamientos”, afirmó Almonte sobre su núcleo ofensivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/14/hombre-con-sombrero-6b79c8e7.jpg Alexander Canario joven prospecto de las Aguilas Cibaeñas (FUENTE EXTERNA)

Canario causará impacto

Alexander Canario es un pelotero que la fanaticada aguilucha y de todo el béisbol dominicano disfrutará en el terreno de juego, ya que puede aportar con su bate, pero además con su velocidad en las bases y su defensa.

“Jugar con las Águilas es un sueño que todavía no he cumplido y espero con ansias hacerlo, para ayudar al equipo a ganar y muy especialmente que mi familia me vea jugar en el país”, confesó.

Canario conectó 37 cuadrangulares durante su temporada del 2022 con 97 carreras empujadas y 23 base robadas, estadísticas que comprueban la presunción de que el jovencito aportará a la ofensiva mamey.

Los importados

Las importaciones siempre han sido piedra angular en el éxito del conjunto cibaeño y este año presentan una mezcla de peloteros veteranos que conocen la liga dominicana, conocen el caribe y tienen experiencia de Grandes Ligas.

Entre los nombres anunciados por las Águilas para el comienzo de la temporada, se pueden destacar Yunesky Maya (LD), Yoenis Céspedes (OF), Cade Gotta (OF), Michael Pérez (C), David Holmberg (LZ), Geoff Hartlieb (LD), Nick Wittgrem (LD), Jesse Scholtens (LD), Donnie Hart (LZ) y Tyler Nevin (1B/3B).

En una segunda etapa de la temporada, estarán con el conjunto aguilucho Roenis Elías (LZ), Joe Van Meter (LD) y Frank Schwindel (1B).

Posible alineación

Aunque el dirigente Leger no ha dado de manera oficial cuál será su alineación ante los Gigantes del Cibao en el primer partido de la temporada, mencionó nombres como los de Alexander Canario, Melky Cabrera, Yoenis Céspedes, Tyler Nevin, Orlando Calixte y Ramón Torres, entre otros.



Las Águilas tendrán al boricua, Michael Pérez en la receptoría, junto a Julio Rodríguez, en virtud de la ausencia de Francisco Peña que está cumpliendo compromisos en el béisbol de Taiwan.

Rotación de Pitcheo

Las Águilas tendrán a Yuneski Maya para el primer partido ante los Gigantes del Cibao, David Holmberg lanzará el domingo ante los propios Gigantes en el partido inaugural en el estadio Cibao y Carlos Martínez debutará en la temporada el lunes ante las Estrellas. Osvaldo Bidó enfrentará a los Toros del Este en La Romana el martes y Marcos Diplán lanzará el quinto partido de la temporada ante los Toros en el estadio Cibao.

Un bullpen profundo

El bullpen aguilucho será comandado por el veterano Neftalí Feliz, que estará en las entradas finales de los partidos, luego de tener una temporada exitosa en México en el verano y de haber asumido la responsabilidad a carta cabal en la campaña pasada en el cierre de los encuentros.

Junto a Feliz en el bullpen estarán Richard Rodríguez y Luis Felipe Castillo en la preparación de mesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/14/un-hombre-con-un-microfono-189b4ee5.jpg Angel Ovalles, Gerente General de las Águilas Cibaeñas (FUENTE EXTERNA)

Ovalles confiado

El gerente general, Ángel Ovalles, está muy confiado de que el grupo que podrá juntar el conjunto cibaeño, dirigido por Leger, está en capacidad de cumplir el objetivo, que es ganar el campeonato.

“Nuestro compromiso es poner el mejor talento posible en el terreno, presentar soluciones eficientes y rápidas ante cualquier imprevisto que se presente, la proactividad y la diligencia han probado ser claves para lograr una cultura ganadora que esté a la altura de lo que siempre ha sido Águilas Cibaeñas Baseball Club”, sostuvo Ovalles.

Las Águilas se coronaron campeonas por última vez en la temporada 2020-21 al vencer en siete encuentros a los Gigantes del Cibao dirigidos por el legendario Félix Fermín, y llegan a la temporada actual con la encomienda de coronarse por vez número 23 en su historia.