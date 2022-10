Las Estrellas a completar un trabajo inconcluso

Las Estrellas tuvieron una excelente campaña el año pasado, pero les quedó algo pendiente, ganar el campeonato.

El conjunto oriental, liderado por Fernando Tatis, llegó a la serie final ante los Gigantes del Cibao y perdieron en cinco partidos ante la tropa dirigida por el colombiano Luis “Pipe” Urueta.

“Dejamos algo pendiente el año pasado, y venimos a terminar el trabajo”, dijo Félix Peguero, gerente general de las Estrellas.

Las Estrellas contarán en el terreno de juego con una mezcla de personal joven, pero veterano, que ha sido clave para el éxito en el circuito dominicano en los últimos años.

Tatis prometió que dará oportunidad a los jugadores jóvenes para que muestren su talento al comienzo de la temporada.

“Tenemos muchos jugadores jóvenes, lo cual siempre es bueno para un equipo”, manifestó Tatis. “El talento joven trae energía. Los jóvenes siempre quieren mostrar sus capacidades”.

La juventud la aportarán jugadores como los torpederos Marco Luciano y José Tena, los receptores Endy Rodríguez y Rodolfo Durán, el jardinero George Valera, el inicialista Rainer Núñez, entre otros, mientras que la veteranía la aportarán jugadores de la talla de su capitán Junior Lake y los jugadores de cuadro Gustavo Núñez, Domingo Leyba y Sandber Pimentel, que deberán ser los pilares en el cuadro interior.

Los importados

Entre los importados de las Estrellas hay jugadores de posición y lanzadores, entre los que se pueden destacar Shaun Anderson, Lázaro Blanco, Aaron Leasher, Jakob Hernández, Chance Kirby, Daniel Ponce de León y Chase Shugart como lanzadores.



En la ofensiva tendrán a Luis Campusano, receptor suplente de los Padres de San Diego, participando en los playoffs de la Liga Nacional, Matthew Batten, en el “Taxi Squad” de los Padres, el jardinero y antesalista Luke Williams, quien llegó al país este viernes; y el inicialista Spencer Horwitz., quien llegará el próximo miércoles.

Rotación abridora

La rotación abridora de las Estrellas para los primeros cinco encuentros será comandada por: Yennsy Díaz (sábado Vs. Toros), Phillips Valdez (domingo Vs. Toros), Shaun Anderson (lunes Vs. Águilas), Lázaro Blanco (martes Vs. Escogido) y Radhamés Liz (miércoles Vs. Escogido).

El bullpen

La responsabilidad del cierre de los partidos para los orientales, recaerá una vez más sobre el veterano Wirfin Obispo que tendrá como contraparte al importado Jakob Hernández.

Otros brazos con los que podrá contar el dirigente Tatis y que el gerente Peguero ha catalogado como una de las grandes fortalezas del conjunto es la profundidad que proveen Luis González, Williams Jerez, Edgar García, Román Méndez, Warner Madrigal y Diógenes Almengó, entre otros.

Los verdes arrancan la temporada este sábado ante los Toros del Este en el estadio Francico Micheli de La Romana y el domingo los recibirán en el Tetelo Vargas para su primer encuentro en casa.