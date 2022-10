Guardianes y Yanquis definen hoy su destino

Los Yanquis de Nueva York provocaron el quinto partido de la serie divisional de la Liga Americana ante los Guardianes de Cleveland, al vencerlos en el partido del domingo por la noche, con una gran labor monticular del estelar Gerrit Cole.

Luego de ganar el primer partido de la serie con el propio Cole en el montículo, los Yanquis fueron vencidos por los Guardianes en partido consecutivos con una buena labor monticular de Shane Bieber y luego con un sencillo del dominicano Oscar González.

Los abridores

Jameson Taillon es la selección de Aaron Boone para enfrentar a Aaron Civale, que es el escogido por el dirigente de los Guardianes, Terry Francona, estos son dos lanzadores inesperados para un partido de esta importancia, pero esto es provocado por el retraso para escenificar el segundo juego por la lluvia, por ende ni Néstor Cortés, ni Shane Bieber podrán estar en el montículo con poco descanso.

Taillon no pudo realizar un out en el segundo partido de la serie desde el bullpen (0IP 3H 2CL 0BB 0K's), "es una gran oportunidad y me siento listo para enfrentarla", comentó Taillon sobre la responsabilidad de ser el abridor del juego decisivo.

El derecho Taillon, terminó la temporada regular con marca de 14-5 y 3.91 de efectividad, trabajó 177 entradas en las que permitió 151 hits y 1.13 de WHIP.

"La clave es revisar bien los scouting reports y atacarlos con lo mejor que tengo, ese va a ser mi plan de trabajo", concluyó diiendo Taillon.

Por su parte Civale terminó la serie regular con marca de 6-6 y 4.92 de efectividad, en 97 entradas ponchó a 98 hombres con 1.19 de WHIP.

“Yo creo que todo el mundo visualiza un momento como este en su carrera, pero entiendo que es tomar las cosas pitcheo a pitcheo y entrar ahí enfocado en disfrutar el momento, eso es lo más importante", comentó Civale sobre la responsabilidad.

Ninguno de los dos lanzadores tiene experiencia de abrir partidos en postemporada, o sea, que la presión pudiera estar en los cielos o simplemente no haya nada de presión.

El bullpen puede ser la clave

Los dos abridores del quinto partido de esta serie, no son el tipo ideal que estos dos dirigentes y sus fanaticadas quisieran tener para un compromiso como este, pero es lo que toca, eso le da una gran importancia al trabajo que puedan hacer los bullpens de estos equipos, y no se puede esconder el hecho de que los Guardianes llegan con menos carga de trabajo a este encuentro, luego de los tres partidos que se celebraron durante el fin de semana.

Wandy Peralta, Jonathan Loaisiga y Clay Holmes están más trabajados que Emmanuel Clase, Sam Hentges y James Karinchak, que son los brazos principales para la parte final de los encuentros para ambos conjuntos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/17/tabla-calendario-df776ace.jpg Uso del bullpen de ambos equipos en los últimos tres partidos (FUENTE EXTERNA)

Y esto abre la posibilidad de que Cortés venga del bullpen, en caso de que sea muy necesario.

Hasta el momento la experiencia en momentos como esto no ha sido factor para el conjunto de Cleveland, el más joven de todo el béisbol, aunque la historia no está de su lado, el conjunto de Cleveland ha perdido siete partidos de eleminación de manera consecutiva desde el año 1997 cuando vencieron a los propios Yanquis, mientras que los Yanquis tienen marca de 15-15 en partidos en el que gana se lo lleva todo.