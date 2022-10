Video | Javier: “No me tomó por sorpresa que me escogieran para el tercer juego”

Los Astros de Houston tienen la posibilidad de poner contra la pared y al borde de la barrida a los Yanquis de Nueva York, cuando los enfrenten en el tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana este sábado a partir de las 5:07 de la tarde.

El dominicano Cristian Javier fue el escogido por el dirigente del conjunto, Dusty Baker, para lanzar en el tercer encuentro, enfrentando al as de los Yanquis de Nueva York, Gerrit Cole.

“No me sorprendió la escogencia, estaba preparado, no me lo habían confirmado”, contestó Javier sobre ser el lanzador del tercer partido de la serie.

Javier tuvo una temporada regular con excelentes números, siendo parte de una profunda rotación de pitcheo para el dirigente, Dusty Baker. Terminó la temporada con marca de 11-9 y 2.54 de efectividad, en 148.2 entradas de labor, ponchó a 194 bateadores, con 0.95 de WHIP.

“Estoy muy agradecido de DIOS, por la oportunidad que me ha dado, me he preparado lo mejor posible para tener éxito en este compromiso”, apuntó Javier sobre el compromiso que tiene de frente.

Javier estará abriendo partido por primera vez en alrededor de tres semanas en su primer compromiso como abridor en postemporada, pero según él, eso no hará diferencia en su desempeño en el montículo.

“Hemos trabajado suficiente para que mi brazo se sienta bien, y la meta es hacer el trabajo atacando la zona, agarrado de Papá Dios”, apuntó.

El dominicano Javier ha trabajado en 21.1 entradas en su carrera en postemporada, siempre en labor de relevo, tiene marca de 2-1 con 3.38 de efectividad, ha permitido 13 hits y ocho carreras limpias, ha otorgado 11 bases por bolas y ha ponchado 34 hombres.

Según las palabras de Javier, el éxito en los dos primeros partidos, por parte de Justin Verlander y Framber Valdez, en lugar de presionarlo, lo motivan a hacer las cosas mejor en el montículo.

“Para mí todo está normal, es salir a disfrutar el juego como cada día, mi trabajo es tratar de tener el mejor éxito posible”, agregó.

Sobre enfrentar a Cole apuntó que no le añade ningún tipo de presión a la responsabilidad, “saldré a hacer mi trabajo con la expectativa de tener éxito, seguir haciendo mi juego y más nada”, concluyó.