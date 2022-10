Fanáticos pasan sinsabores por conseguir boletas para juego de Águilas y Tigres

Para disfrutar de un partido de Licey y Águilas, irónicamente, se debe de estar preparado para el pánico, y el espanto. No en vano son los dos más grandes ganadores de la liga otoño invernal dominicana. Pero ese pánico, que puede ocurrir en el terreno, a algunos les sucede en la red.

Eso pasó con algunos fanáticos que vivieron el espanto de adquirir una boleta para el partido que disputaron este domingo.

Según explicó uno de los afectados al entrar a la página liceyticket.com intentó adquirir un par de boletas. El proceso lució exitoso, pues, luego de adquirir la boleta, la página lo llevó “a la pasarela de pago”, el consumo sí se registró, pero no así la adquisición de las boletas. “El problema que tiene el Licey es que la plataforma sí funciona, pero no se registra la compra de la boleta”, dijo un fanático, que decidió mantener su nombre en el anonimato.

Afortunadamente el Licey ofreció opciones: reembolso o entrega de boletas, pero no para el domingo, sí para el próximo juego entre estos dos conjuntos. En su caso, aceptó el reembolso, al cual no le pusieron fecha de entrega. Pero, al menos, “fueron receptivos conmigo. Me escucharon”.

La situación llevó a otro afectado a acudir a las redes sociales: “hay problemas con las boletas que se compraron a través de la página http://liceyticket.com. Estamos apostados frente a las oficinas del Licey y nadie dice nada”, escribió @perez_erix alrededor del mediodía de ayer.

En el Estadio Quisqueya, de forma presencial, se vivió otra pesadilla. Decenas de fanáticos hacían fila para para adquirir el boleto de entrada. La mayoría sin fortuna y una pareja de esposo decidió devolverse, todo esto después de dos horas en espera con una temperatura a 32 grados.

Algunos de ellos lo intentaron por la página, pero fueron de manera personal a ver si tenían mejor suerte. Para nada. “Tenemos una oportunidad de mejorar la experiencia del fanático, que quiere comprar el producto”, señaló el primer afectado, que agrega que “su mayor preocupación es la mala experiencia del fanático, que es lo que cada club debería cuidar. La experiencia de un fanático en el siglo XXI que lo único que quiere es comprar boleta, pagar boletas y disfrutar”.

“Esto no va a cambiar”

En una visita al parque, algunos fanáticos, en la boletería del Licey, se quejaron por la dificultad de adquirir una boleta. “Tenemos tres horas aquí sudando, no hay servicio”, dijo Angie Vizcaíno. “Todo es un negocio con el mercado negro”. Otro, cercano a ella, declinó compartir su experiencia por una razón: “Tengo 30 años viniendo al play y esto no va a cambiar. Te dicen que no hay boletas a una hora y después aparecen”.