Deportes se desliga y Ciudad Ganadera se opone a propuesta de un estadio de béisbol

El ministro de Deportes, Francisco Camacho, se desvinculó de cualquier proyecto que promueva la construcción de un nuevo estadio de béisbol en los terrenos de la Ciudad Ganadera, como promociona un grupo entre inversionistas utilizando el logo del Gobierno dominicano.

Para los administradores de la feria, nada oficial ha llegado, pero aseguran conocer, de manera indirecta, de al menos dos propuestas solo de parque de béisbol incluyendo una asiática, además de uno de fútbol, centro de convenciones y otros proyectos.

“El ministro de Deportes nada tiene que ver con ese proyecto (del Estadio Nacional Nuevo Quisqueya, que diseñó la panameña Ventura Arquitectos). No es su promotor ni el mismo sería buque insignia de su gestión”, dijo el Ministerio de Deportes en carta a DL. “Como ministro de Deportes, los interesados le presentaron el proyecto, a los que simplemente escuchó, pero ello no significa que apoye o esté de acuerdo con el desarrollo del proyecto”.

Los desarrolladores promueven un vídeo donde figura el logo de la Vicepresidencia de la República y Deportes, como representantes del Gobierno.

No gusta en la Feria

Fernando Taveras, que preside el patronato de la Ciudad Ganadera, reveló que tiene conocimiento de ese proyecto, pero lo ve como uno de tantos. Pero confiesa que no ha habido ningún acercamiento del sector oficial, ni siquiera de manera informal.

“No, no, no, imposible (apoyar el proyecto). ¿Qué si los terrenos se prestan para esto? Se prestan, pero hay otros terrenos. ¿Dónde pondríamos la Ciudad Ganadera, en cuál lugar? Muchos dicen en la Jacobo Majluta, bueno sí, ¿pero por qué no ponen el play en la Jacobo Majluta?”, dijo Taveras.

“Hemos tenido nuestras instalaciones por más de 60 años (desde 1957), tenemos un óvalo que vamos a techar y climatizar para presentaciones de eventos. Esto es un desahogo, es como un parque para la ciudad. Lo que pasa es que esos terrenos tienen un valor increíble y todo el mundo apetece de ellos”, explicó el empresario.

El complejo, de unos 150,000 metros cuadrados localizado en la zona suroeste de la Capital, operan 12 establecimientos como la Dirección General de Ganadería, Aproleche, patronatos, Federación Canina, Colegio Veterinario, Escuela de Equitación y un mercado.

“Información oficial no ha llegado aquí, nunca, sí sabemos por el rumor, por los medios, no solamente el play, también de un centro de convenciones, lugar de oficina, un campo de fútbol, todo el mundo piensa en los terrenos de la Ciudad Ganadera cuando tiene en su cabeza un proyecto”, dijo Taveras.

Explicó que, incluso, una empresa privado tuvo interés en adquirir una parte de los terrenos para expandir su planta, pero no prosperó.

El proyecto

DL tuvo acceso a un video de tres minutos y 35 segundos donde se resumen informaciones sueltas sobre el aforro, que tendría varios pisos de graderías, con la mayoría cubierta con una capa exterior similar al Allianz Arena, de Múnich, Alemania, que permite el cambio de colores a través de un innovador sistema de luces.

Se trataría de un parque con capacidad para más de 20,000 fanáticos, con palcos de lujo y grama natural. El complejo ofrecería tres torres ovaladas para plazas comerciales, que sería complementada con un amplio pasillo en la parte norte, próximo a la avenida Independencia para completar la cuadra de las autopistas 30 de mayo, José Núñez de Cáceres y San Juan Bautista.