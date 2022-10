Astros están de 3-1 en Serie Mundial y los Filis de 14-7

Los Astros de Houston van a su cuarta Serie Mundial en el béisbol de Grandes Ligas, en busca de un segundo campeonato, mientras que los Filis de Filadelfia tienen experiencia de 14 clásicos con siete campeonatos logrados.

En su última participación, los Astros perdieron 4-2 ante los Bravos de Atlanta 4-2, en la pasada campaña; ganaron 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles en el 2017 y perdieron en su primera vez por barrida, 4-0 ante los Cachorros de Chicago, en el 2005.

Los Filis, que suman doble cifra en experiencia, llegaron al clásico de octubre por última vez en el 2009 y perdieron 4-2 de los Yanquis de Nueva York. Su primera presentación fue como parte de la Liga Americana en el 1905 y fueron derrotados 4-1 por los Mets de New York.

Sus otras participaciones son 2009 - Yankees (AL) 4, Filis (NL) 2; 2008 - Filis (NL) 4, Tampa Bay (AL) 1 (campeones); 1983 - Baltimore (AL) 4, Filadelfia (NL) 1 y 1980 - Filadelfia (NL) 4, Kansas City (AL) 2 (campeones).

Te puede interesar Los Jugadores Más Valiosos de la Serie Mundial desde 1955

También 1950 - New York (AL) 4, Filadelfia (NL) 0; 1931 - St. Louis (NL) 4, Filadelfia (AL) 3; 1930 - Filadelfia (AL) 4, St. Louis (NL) 2 (campeones) y 1929 - Filadelfia (AL) 4, Chicago (NL) 1 (campeones).

En el 1915 - Boston (AL) 4, Filadelfia (NL) 1; 1914 - Boston (NL) 4, Filadelfia (AL) 0; 1913 - Filadelfia (AL) 4, New York (NL) 1 (campeones); 1911 - Filadelfia (AL) 4, New York (NL) 2 (campeones); 1910 - Filadelfia (AL) 4, Chicago (NL) 1 (campeones); 1905 - New York (NL) 4, Filadelfia (AL) 1.

Equipos ganadores de la Serie Mundial de béisbol de las Grandes Ligas, segun la agencia AFP.

Ganadores Serie Mundial 2021 - Bravos (NL), 4, Astros (AL) 2 2020 - Dodgers (NL), 4, Rays (AL) 2 2019 - Nacionales (NL) 4, Astros (AL) 3 2018 - Medias Rojas (AL) 4, Dodgers (NL) 1 2017 - Astros (AL) 4, Dodgers (NL) 3 2016 - Chicago (NL) 4, Cleveland (AL) 3 2015 - Kansas City (AL) 4, NY Mets (NL) 1 2014 - San Francisco (NL) 4, Kansas City (AL) 3 2013 - Medias Rojas (AL) 4, Cardenales (NL) 2 2012 - Gigantes (NL) 4, Tigres (AL) 0 2011 - Cardenales (NL) 4, Rangers (AL) 3 2010 - Gigantes (NL) 4, Rangers (AL) 1 2009 - Yankees (AL) 4, Filis (NL) 2 2008 - Filis (NL) 4, Tampa Bay (AL) 1 2007 - Boston (AL) 4, Colorado (NL) 0 2006 - St. Louis (NL) 4, Detroit (AL) 1 2005 - Chicago (AL) 4, Houston (NL) 0 2004 - Boston (AL) 4, St. Louis (NL) 0 2003 - Florida (NL) 4, New York (AL) 2 2002 - Anaheim (AL) 4, San Francisco (NL) 3 2001 - Arizona (NL) 4, New York (AL) 3 2000 - New York (AL) 4, New York (NL) 1 1999 - New York (AL) 4, Atlanta (NL) 0 1998 - New York (AL) 4, San Diego (NL) 0 1997 - Florida (NL) 4, Cleveland (AL) 3 1996 - New York (AL) 4, Atlanta (NL) 2 1995 - Atlanta (NL) 4, Cleveland (AL) 2 1994 - Serie cancelada por una huelga de jugadores 1993 - Toronto (AL) 4, Filadelfia (NL) 2 1992 - Toronto (AL) 4, Atlanta (NL) 2 1991 - Minnesota (AL) 4, Atlanta (NL) 3 1990 - Cincinnati (NL) 4, Oakland (AL) 0 1989 - Oakland (AL) 4, San Francisco (NL) 0 1988 - Los Angeles (NL) 4, Oakland (AL) 1 1987 - Minnesota (AL) 4, St. Louis (NL) 3 1986 - New York (NL) 4, Boston (AL) 3 1985 - Kansas City (AL) 4, St. Louis (NL) 31984 - Detroit (AL) 4, San Diego (NL) 1 1983 - Baltimore (AL) 4, Filadelfia (NL) 1 1982 - St. Louis (NL) 4, Milwaukee (AL) 3 1981 - Los Angeles (NL) 4, New York (AL) 2 1980 - Filadelfia (NL) 4, Kansas City (AL) 2 1979 - Pittsburgh (NL) 4, Baltimore (AL) 3 1978 - New York (AL) 4, Los Angeles (NL) 2 1977 - New York (AL) 4, Los Angeles (NL) 2 1976 - Cincinnati (NL) 4, New York (AL) 0 1975 - Cincinnati (NL) 4, Boston (AL) 3 1974 - Oakland (AL) 4, Los Angeles (NL) 1 1973 - Oakland (AL) 4, New York (NL) 3 1972 - Oakland (AL) 4, Cincinnati (NL) 3 1971 - Pittsburgh (NL) 4, Baltimore (AL) 3 1970 - Baltimore (AL) 4, Cincinnati (NL) 1 1969 - New York (NL) 4, Baltimore (AL) 1 1968 - Detroit (AL) 4, St. Louis (NL) 3 1967 - St. Louis (NL) 4, Boston (AL) 3 1966 - Baltimore (AL) 4, Los Angeles (NL) 0 1965 - Los Angeles (NL) 4, Minnesota (AL) 3 1964 - St.Louis (NL) 4, New York (AL) 3 1963 - Los Angeles (NL) 4, New York (AL) 0 1962 - New York (AL) 4, San Francisco (NL) 3 1961 - New York (AL) 4, Cincinnati (NL) 1 1960 - Pittsburgh (NL) 4, New York (AL) 3 1959 - Los Angeles (NL) 4, Chicago (AL) 2 1958 - New York (AL) 4, Milwaukee (NL) 3 1957 - Milwaukee (NL) 4, New York (AL) 3 1956 - New York (AL) 4, Brooklyn (NL) 3 1955 - Brooklyn (NL) 4, New York (AL) 3 1954 - New York (NL) 4, Cleveland (AL) 0 1953 - New York (AL) 4, Brooklyn (NL) 2 1952 - New York (AL) 4, Brooklyn (NL) 3 1951 - New York (AL) 4, New York (NL) 2 1950 - New York (AL) 4, Filadelfia (NL) 0 1949 - New York (AL) 4, Brooklyn (NL) 1 1948 - Cleveland (AL) 4, Boston (NL) 2 1947 - New York (AL) 4, Brooklyn (NL) 3 1946 - St. Louis (NL) 4, Boston (AL) 3 1945 - Detroit (AL) 4, Chicago (NL) 3 1944 - St. Louis (NL) 4, St. Louis (AL) 2 1943 - New York (AL) 4, St. Louis (NL) 1 1942 - St. Louis (NL) 4, New York (AL) 1 1941 - New York (AL) 4, Brooklyn (NL) 1 1940 - Cincinnati (NL) 4, Detroit (AL) 3 1939 - New York (AL) 4, Cincinnati (NL) 0 1938 - New York (AL) 4, Chicago (NL) 0 1937 - New York (AL) 4, New York (NL) 1 1936 - New York (AL) 4, New York (NL) 2 1935 - Detroit (AL) 4, Chicago (NL) 2 1934 - St. Louis (NL) 4, Detroit (AL) 31933 - New York (NL) 4, Washington (AL) 1 1932 - New York (AL) 4, Chicago (NL) 0 1931 - St. Louis (NL) 4, Filadelfia (AL) 3 1930 - Filadelfia (AL) 4, St. Louis (NL) 2 1929 - Filadelfia (AL) 4, Chicago (NL) 1 1928 - New York (AL) 4, St. Louis (NL) 0 1927 - New York (AL) 4, Pittsburgh (NL) 0 1926 - St. Louis (NL) 4, New York (AL) 3 1925 - Pittsburgh (NL) 4, Washington (AL) 3 1924 - Washington (AL) 4, New York (NL) 3 1923 - New York (AL) 4, New York (NL) 2 1922 - New York (NL) 4, New York (AL) 0 (un juego quedó empatado) 1921 - New York (NL) 5, New York (AL) 3 1920 - Cleveland (AL) 5, Brooklyn (NL) 2 1919 - Cincinnati (NL) 5, Chicago (AL) 3 1918 - Boston (AL) 4, Chicago (NL) 2 1917 - Chicago (AL) 4, New York (NL) 2 1916 - Boston (AL) 4, Brooklyn (NL) 1 1915 - Boston (AL) 4, Filadelfia (NL) 1 1914 - Boston (NL) 4, Filadelfia (AL) 01913 - Filadelfia (AL) 4, New York (NL) 11912 - Boston (AL) 4, New York (NL) 3 (un juego quedó empatado) 1911 - Filadelfia (AL) 4, New York (NL) 2 1910 - Filadelfia (AL) 4, Chicago (NL) 1 1909 - Pittsburgh (NL) 4, Detroit (AL) 3 1908 - Chicago (NL) 4, Detroit (AL) 1 1907 - Chicago (NL) 4, Detroit (AL) 0 (un juego quedó empatado) 1906 - Chicago (AL) 4, Chicago (NL) 2 1905 - New York (NL) 4, Filadelfia (AL) 1 1904 - no hubo Serie 1903 - Boston (AL) 5, Pittsburgh (NL) 3