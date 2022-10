Valdez: “En vez de emocionarme como el año pasado, lo estoy disfrutando”

Framber Valdez reacciona luego de conseguir un out en el segundo partido de la Serie Mundial ( AP/DAVID J. PHILLIP )

El zurdo dominicano, Framber Valdez, fue uno de los mejores lanzadores de la Liga Americana durante la Serie Regular, al punto que puede ser considerado como un candidato a ganar el premio Cy Young este año.

La labor de Framber en el segundo de la Serie Mundial fue extraordinaria y fue clave para que los Astros empataran a una victoria por bando con los Filis de Filadelfia.

“Lo que está bien no se cambia y yo no hago cambios, por eso estamos teniendo éxito ahora y estamos positivos”, fueron las primeras palabras del dominicano en la rueda de prensa luego del segundo partido de la Serie Mundial.

Valdez lanzó 6.1 entradas en las que permitió cuatro hits y una carrera limpia, otorgó tres bases y ponchó a nueve contrarios, pese a que confrontó problemas para terminar la sexta entrada y llegó una doble matanza salvadora.

“La paciencia es clave y tratar de mantenerse calmado en los momentos complicados, la experiencia me ha ayudado a salir de problemas”, agregó.

El zurdo dominicano no tuvo éxito en sus apariciones de Serie Mundial el año pasado, al punto que permitió diez carreras y 12 hits en apenas 4.2 entradas de labor, la historia en esta versión ha sido totalmente diferente.

“Deje que las emociones me inundaran el año pasado, no puedo lanzar ni siquiera dos entradas en blanco, aprendí que las emociones hay que tenerlas aparte de tu trabajo, este año en vez de emocionarme estuve disfrutando el momento”, comentó Valdez, al momento de ser cuestionado sobre las diferencias del año pasado y este.

Su padre lo vio lanzar por primera vez

Pese a ser tener una carrera de tres años, con experiencia de postemporada, Valdez no había tenido la oportunidad de lanzar enfrente de su padre en el estadio, por primera vez en su vida, el padre de Framber estaba en las gradas de un estadio de Grandes Ligas para ver a su hijo lanzar.

“Mi papá no quería venir, porque le tiene miedo a los aviones, mi mamá no, ya está en su segundo año aquí, el hecho de que ellos estén aquí me da mucha fuerza para poder lanzar”, comentó Valdez al momento de que le preguntaron sobre la presencia de su padre en el estadio.

Valdez le dedicó a su padre la victoria obtenida en el juego dos del “Clásico de Otoño” y pese a que los buscaba con la vista entre el público presente, no pudo divisar donde estaban ubicados.

La mezcla de pitcheos de Framber en la salida fue de 50-50 entre la recta y los rompientes y el dominicano estar claro de que a este nivel hay que salir al montículo a utilizar sus mejores recursos.

Estaría disposición en lanzar con poco descanso

Las series mundiales son eventos en los cuales se rompen patrones, a veces los lanzadores tienen que trabajar con menos descanso del habitual y pese que los Astros tienen una gran profundidad en el pitcheo abridor, Valdez dijo estar preparado para trabajar con menos descanso del habitual en caso de que fuese necesario.

“Yo me preparo bien para esos momentos, estamos en una situación en la que, si hay que prepararse en menos de cinco días hay que hacerlo, yo sé cómo hacerlo”, concluyó Valdez.

La Serie Mundial continúa este lunes con el tercer partido en la ciudad de Filadelfia, por los Astros el abridor será Lance McCullers, mientras que para los Filis saldrá al montículo Noah Syndegaard.