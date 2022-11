LeBlanc, el quebequense que ensaya en Lidom para aclimatarse a playoffs de MLB

Charles LeBlanc es apenas el jugador 32 nacido en el frío Quebec que llega a las Grandes Ligas, a pesar de lo gigante del territorio (32 veces mayor que la República Dominicana), de que Montreal, la capital de esa entidad federal canadiense de habla francesa, albergó a los Expos por 35 años (1969-2004).

Si bien los Marlins, que lo mantienen en su roster de 40, no son señalados para competir en el futuro cercano, este infielder de 6’3 pies y 26 años deseaba conocer la experiencia de jugar béisbol en otoño.

“Le dije a los Marlins que quería jugar béisbol de invierno. Me dieron la autorización, no creo que ellos esperaban que yo jugara. Fue algo que salió de mí, lo decidí porque entendí que necesitaba jugar más béisbol, aprender a jugar en octubre para cuando me toque jugar playoffs”, dijo LeBlanc a DL.

Un tiempo en el que confiesa le ha costado ajustarse a la liga, pero entiende que le ha sacado el mayor provecho, con la ayuda del cuerpo técnico azul.

Lo más difícil

“Hay buenos brazos, lo más difícil hasta ahora ha sido ajustarme a los diferentes lanzadores, uno no sabe quién viene, la mayoría de nosotros no conocemos personalmente a los pitchers. Piensas que tira a 92 millas, pero tira a 95, piensas que tiras a 90, pero tira a 86, es especial enfrentar a lanzadores distintos cada entrada, es un tema de ajustar”, dice LeBlanc.

Una oportunidad para prolongar su temporada y conectarla con un 2023 donde ya confirmó su participación con la novena canadiense en el Clásico Mundial de Béisbol. Un grupo C que ve complicado con Estados Unidos, México, Colombia y una Gran Bretaña repleta de talento formado en Norteamérica.

De acuerdo a la enciclopedia virtual WinterBallData.com LeBlanc es el jugador 39 nacido en Canadá que ve acción en el circuito, entre ellos Vladimir Guerrero Jr. Entre los grandes canadienses que pasaron por la Lidom figuran el inmortal Fergie Jenkins (1964-65) y Joey Votto (2006-2007), ambos para los Leones del Escogido.