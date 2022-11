Suárez, 2do abridor venezolano con victoria en Serie Mundial

Inclinándose en la silla giratoria frente a su casillero, Ranger Suárez respiró profundo.

Había cumplido con la actuación más sobresaliente de su carrera, una que dejó a los Filis de Filadelfia arriba 2-1 en la Serie Mundial.

El momento en el camerino del estadio Citizens Bank Park, el feudo donde los Filis aún no saben lo que es perder esta postemporada, le sirvió al zurdo de 27 años para reflexionar.

Podría decirse que había cerrado un círculo la noche del martes.

El éxito de su apertura de cinco innings dependió en gran medida de la eficacia del sinker, el lanzamiento que es esencial dentro de su repertorio. Lo aprendió desde pequeño, pero realmente lo pulió con la ayuda del coach Lester Straker al dar su primeros pasos en la academia de los Filis en Venezuela hace una década.

En 1987, Straker fue el primer venezolano en lanzar en una Serie Mundial, abriendo dos veces para unos Mellizos de Minnesota que se coronaron campeones al vencer a los Cardenales de San Luis.

"¿Qué cosas tiene la vida? Mi coach de pitcheo en Venezuela y ahora yo", dijo Suárez a The Associated Press.

"Lester siempre me enseñó que jugar en una Serie Mundial es lo más bonito que puede vivir un pelotero", añadió. "Fue una de las cosas que me motivaron para estar en una Serie Mundial y mírenme ahora".

Suárez lo hizo al cubrir cinco innings en blanco, permitiendo tres hits. Sus compañeros desataron un vendaval de cinco jonrones que remolcaron todas las anotaciones para el triunfo 7-0.

El anterior El pitcher nacido en el estado de Lara se acreditó la victoria, convirtiéndose en apenas el segundo venezolano en lograrlo como abridor en una Serie Mundial. El anterior fue Freddy García al tocarle llevar a los Medias Blancas de Chicago a la consagración, en el cuarto juego del Clásico de Otoño de 2005, precisamente contra los Astros de Houston. Otros cuatro venezolanos registran victorias en la Serie Mundial, pero todas en funciones de relevo: Antonio Castillo (Toronto) en 1993, Francisco Rodríguez (Angelinos) en 2002), Félix Doubront (Boston) en 2013 y Yusmeiro Petit (San Francisco (2014).

Suárez había sido asignado inicialmente como abridor del cuarto encuentro, pero quedó en el tercero luego que la lluvia provocó una postergación el día previo.

Otro movimiento acertado por el manager de los Filis Rob Thomson esta postemporada.

Suárez respondió maniatando a la potente ofensiva de los campeones de la Liga Americana.

Apenas necesitó de un par de lanzamientos para sacar los primeros dos outs del juego.

También se benefició por el aporte defensivo de sus compañeros. En ese mismo primer inning, el jardinero derecho Nick Castellanos se deslizó para atrapar una línea tendida del primer bate José Altuve.

"Fue una jugada increíble", dijo Suárez. "Me pasó por la mente que si así empezamos, no me quiero imaginar cómo terminamos".

Pues terminaron con un estallido de cinco jonrones, el cuarto equipo en la historia que conecta semejante cantidad en 118 ediciones de la Serie Mundial.

Cuatro relevistas colgaron un cero cada uno para completar la faena de cinco hits.

Buena vibra con Suárez Los Filis no pierden cuando Suárez sube al montículo. Cinco actuaciones, cinco victorias. Una de esas apariciones fue para sacar el último out y sentenciar la serie contra San Diego por el título de la Liga Nacional.

"Nunca me sorprendo cuando Ranger sale y hace esas cosas", dijo Bryce Harper, quien conectó el primero de los cinco cuadrangulares de los Filis. "Así es él, un tipo con un corazón que no le palpita. Anuncian su nombre y ni se da enterado. Es divertido verlo... Sube muy confiado a lanzar lo que sabe".

Lo mismo piensa Thomson: "Su porte es imponente. Nada le molesta. Ejecutó sus lanzamientos durante toda la noche".

"Siempre he sido así", dijo Suárez. "No importa lo que pasa en el juego, siempre tienes que mantener la cordura".