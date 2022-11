Esparcen cenizas de fanático del Escogido en el Quisqueya

El pasado 21 de septiembre la enseña escarlata perdió a uno de sus más fervientes y fieles fanáticos en la persona de Manuel Emilio Castro Fernández, o como en el ambiente de la pelota invernal lo conocían, “Manelik”. Tenía 78 años.

Un hombre que tomó la decisión de amar a los Leones del Escogido como a su propia familia, desde su infancia hasta el último suspiro de vida, al punto de que, en una conversación informal, probablemente sentado en las butacas en las que se sentaba para ver los partidos le pidió a su hijo Manelik que cuando él se fuera de este mundo quería ser enterrado en los terrenos del estadio Quisqueya.

Lo de enterrar su cuerpo sin vida en el “Coloso del Ensanche La Fe”, era prácticamente imposible, ya que este no es un camposanto. Pero entre sus últimos deseos estuvo ser cremado y esto le facilitó un poco más a la familia la posibilidad de cumplirle de alguna manera su deseo.

Luego de agotar un exhaustivo y complicado proceso con el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), Vitelio Mejía, y notificarle a los altos ejecutivos del conjunto rojo esta intención, el sueño de Manelik de que su última morada fuera el terreno del estadio Quisqueya se convirtió en realidad.

El pasado miércoles dos de noviembre, en un acto en el cual estuvieron presentes familiares, amigos y miembros de la prensa cercanos a Castro sus cenizas fueron esparcidas en el lado derecho del terreno, algo que no tiene precedentes, de acuerdo a Bienvenido Rojas, historiador de la pelota criolla.

“Yo no había venido al estadio en esta temporada, algo muy inusual en mí, por que no sabía cómo se iba a sentir venir y que él no estuviera aquí conmigo”, expresó Castro hijo en la actividad, sin poder contener las lágrimas. “Ahora ya puedo venir tranquilo al Quisqueya, por que se que va a estar conmigo aquí cada día”.

Manelik no dejaba de ir al Quisqueya

El 25 de noviembre del 2011, el periodista Gustavo Rodríguez escribió un trabajo para el periódico Hoy, en el cual resaltaba el nivel de fanatismo de Manelik, que llegó al extremo de solo perderse dos partidos de los Leones en el Quisqueya, uno por asistir a la boda de una de sus hijas y el otro por la graduación de su hijo.