Puntos a favor y en contra sobre el corredor "fantasma" o designado

El pasado 19 de octubre, tan solo ese día, se registraron los dos primeros partidos de esta temporada en el que se utilizaron “corredores designados, o, fantasma. Elija usted.

Fue la nueva regla que dispuso, el 18 de octubre, la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana con el fin de acelerar los partidos, siempre que lleguen al episodio número 12.

Ocurrió en el partido entre Gigantes del Cibao en un triunfo sobre los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales que ganaron 3-2 sobre los Leones del Escogido.

Algunos la saludan. Otros no la favorecen y prefieren la escuela antigua. El inicio del esta campaña marcó el primer extrainning con un juego de 14 capítulos ganado por Licey 10-2 al Escogido.

El 17 de octubre de 2018, el Licey le ganó un maratónico partido a los toros del Este 7-5, que se extendió por 19 entradas. Uno de sus protagonistas fue Anderson Hernández, quien fue el lanzador ganador.

“Esa regla está en todos lados, la implementaron en ligas menores hace un par de años. Lo hacen para que los Juegos no sean tan largos”, señala Hernández, que no jugó con esa regla.

Sobre si la encuentra favorable o no, el exjugador encuentra que “la vieja escuela estaba bien”.

El presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, Erick Almonte reconoce que para nadie es un secreto que el juego está tratando de acelerarse “Para nosotros los de la vieja escuela, amante del béisbol, lo vemos un poquito diferente, raro”, señala. “Si hubiera estado de mi parte, lo hubiera analizado para la entrada número 11. Creo que se le va a sacar beneficio”.

En la temporada de la pandemia, 2020-21, se implementó la misma regla, pero a partir de la entrada 12. “Pensaba que lo íbamos a mantener”.

El asistente de los Toros y mánager del equipo medallista de bronce de los Juegos Olímpicos, Héctor Borg observa que esta “decisión es para proteger a todos los equipos” y a la vez ayuda “a mantener un mejor control de los pitchers” por la limitación de los rosters.

“El béisbol está avanzando y tenemos que adaptarnos”, opina Ramón Sosa, de los Toros del Este. Algunos sostienen que el juego debe decidirse en el campo, hasta que termine. “Pero es que se está decidiendo en el campo”, dice.

“La Liga ha tomado una buena decisión. Aquí, a veces, los juegos se tornan muy largos, tomó mucho en esa decisión”, aunque en el inning 10 está bien”, dijo el exjugador Domingo Martínez.

Una propuesta para rducir el tiempo, cuyo promotor declinó dar su nombre es comenzar con corredores en tercera y segunda y un out.

El mánager de los Tigres, José Offerman observa que es lo que se ha aprobado. “Es algo diferente a lo que siempre se ha vivido, una forma de evitar que el juego no sea tan largo”, dice.

“Uno trata de adaptarse, pero no es que sea de mi agrado. Prefiero hasta que se decida”. Si hay carrer “a quién se la atribuyes, es una carrera que se queda en el aire. A quién le atribuyes la pérdida de un partido. Es injusto que se la atribuyas a un pitcher que comienza con un corredor que él no lo embasó, si no que lo embasó la regla”.