Sandy Alcántara gana el Cy Young de la Liga Nacional

El lanzador dominicano de los Miami Marlins, Sandy Alcántara, coronó una temporada de ensueño al ser seleccionado como el ganador del Cy Young de la Liga Nacional para la temporada 2022 de manera unánime.

Alcántara recibió los 30 votos posible para el primer lugar, para vencer a Max Fried (ATL) y Julio Urias (LAD), convirtiéndose en el primer lanzador de la franquicia de Miami en alzarse con el galardón.

El dominicano terminó la temporada con seis partidos completos y lideró no solo a todos los lanzadores de Las Mayores, sino a todos los equipos de la Liga, “le doy mucha importancia a completar los partidos, por eso es que me molesto cuando me sacan en la octava”, contestó Alcántara al ser cuestionado sobre el nivel de importancia que tenía para él completar los partidos.

Alcántara terminó la temporada con marca de 14-9 y 2.28 de efectividad, en 32 aperturas tuvo una blanqueada y en 228.2 entradas de labor, permitió 174 hits y ponchó 207 bateadores, la oposición la bateó .212 con 0.98 de WHIP.

En un par de ocasiones durante la temporada, Alcántara tuvo situaciones en el montículo con el dirigente Don Mattingly, al momento que salía a sacarlo en la novena entrada, con una alta cantidad de lanzamientos para los standards actuales y eso llegó a convertirse en el tema de conversación cuando era el turno de lanzar del dominicano y la posibilidad de ganar el partido.

“Mattingly me hizo el hombre que soy el día de hoy”, contestó Alcántara, sobre el hecho de que no contará más con Mattingly como su dirigente en los Marlins.

Skip Shumaker fue anunciado como el nuevo dirigente del conjunto, a partir de la temporada 2023.

El anuncio del premio de Alcántara, fue realizado por el miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez.

Tercer dominicano en ganar el premio

Sandy, se convirtió en apenas el tercer lanzador dominicano en ganar el premio, uniéndose a Pedro Martínez (1997, 1999 y 2000) y Bartolo Colón (2005) como los únicos lanzadores dominicanos en alzarse con el galardón.

Martínez fue el primer dominicano en ganar el premio en el año 1997, lanzando para los Expos de Montreal y el dirigente Felipe Rojas Alou, luego lo ganó dos veces vistiendo el uniforme de los Medias Rojas de Boston en el 99 y el 2000.

En el caso de Colón lo ganó en el 2005 lanzando para los Angelinos de Anaheim, que tuvo marca de 21-8 con 3.48 de efectividad, convirtiéndose en su momento en el primer lanzador del equipo en ganar el premio desde que Dean Chance lo ganó en el 1964.

Entre los mejores de los Marlins

Desde su debut en el 2018, Alcántara se convirtió en el “As” de la rotación del equipo de Miami y está ascendiendo en los lideratos históricos de la franquicia, su efectividad (3.09) es la cuarta más baja para el equipo con un mínimo de 300 entradas lanzadas, está sexto en ponches (628) y noveno entradas lanzadas (707.2), la oposición le batea .224 y ocupa el tercer puesto en la organización, solo detrás de A.J. Ramos (.196) y José Fernández (.209)

En compañía privilegiada

Alcántara sobrepasó las 200 entradas y los 200 ponches por segundo año consecutivo, convirtiéndose en el primer lanzador de los Marlins en lograr la hazaña y el primero en hacerlo de manera consecutiva desde que Justin Verlander, Gerrit Cole y Jacob deGrom lo hicieron en las temporadas 2018 y 2019.