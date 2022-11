Directiva de Tigres del Licey visita al presidente de Lidom

La Junta de Directores del Club Atlético Licey visitó en su despacho al presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc. (Lidom), Lic. Vitelio Mejía Ortiz, a los fines de reiterarle que acogía la sanción que se les impuso el pasado 12 de noviembre.

"Tal y como fue decidido por dicha Junta de Directores por resolución de fecha doce (12) del mes de noviembre en curso, y comunicada a Lidom en esa misma fecha, el Club Atlético Licey, Inc., no solo había acogido y cumplido con la Resolución Disciplinaria No. PL-02-22-23 de la presidencia de Lidom, sino que también había aplicado, por su parte, las mismas sanciones dispuestas por dicha resolución", indicó el Licey en una nota de prensa enviada por Lidom.

Y agregaron: "El Club Atlético Licey, ni ninguno de sus directivos o ejecutivos, comparte ni apoya la conducta que motivó la sanción ni los comentarios vertidos en redes sociales y en entrevistas por el señor Ricky Ravelo, con posterioridad a dicha resolución".

Mejía, reconoció el gesto de la directiva azul que, a su juicio, constituye una actitud de consideración y respeto ante la presidencia de LIDOM y las demás franquicias que la componen.