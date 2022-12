Gaylord Perry fallece a los 84 años de edad

El miembro del Salón de la Fama del Béisbol y dos veces ganador del premio Cy Young, Gaylord Perry, un maestro de la bola ensalivada que escribió un libro sobre el uso del lanzamiento, murió el jueves. Tenía 84 años.

Perry murió en su casa en Gaffney alrededor de las 5 a.m. del jueves por causas naturales, dijo el forense del condado de Cherokee, Dennis Fowler. No proporcionó detalles adicionales.

El nativo de Williamston, Carolina del Norte, hizo historia como el primer jugador en ganar el Cy Young en ambas ligas, con Cleveland en 1972 y San Diego en 1978 poco después de cumplir 40 años.

Perry tuvo marca de 24-16 en su temporada de debut con Cleveland después de 10 años con los Gigantes de San Francisco. Tuvo marca de 21-6 en su primera temporada con los Padres en 1978 para su tercera y última temporada de 20 victorias.

"Antes de ganar mi segundo Cy Young, pensé que era demasiado viejo, no pensé que los escritores votarían por mí", dijo Perry en un artículo en el sitio web del Salón de la Fama del Béisbol Nacional. "Pero votaron por mi desempeño, así que lo gané".

Perry, quien lanzó para ocho equipos de las Grandes Ligas desde 1962 hasta 1983, fue cinco veces All-Star y fue elegido para el Salón de la Fama en 1991.

Tuvo un récord de carrera de 314-255, terminó con 3,554 ponches y usó un estilo de lanzamiento en el que manipulaba las pelotas de béisbol o hacía creer a los bateadores que las estaba manipulando.

Su autobiografía de 1974 se tituló 'Yo y el escupidor' (Me and The Spitter), y la escribió diciendo que cuando comenzó en 1962 era el "undécimo hombre en un cuerpo de lanzadores de 11 hombres" para los Gigantes. Necesitaba una ventaja y aprendió la bola ensalivada de su compañero de equipo de San Francisco, Bob Shaw.

Perry dijo que lo lanzó por primera vez en mayo de 1964 contra los Mets de Nueva York, lanzó 10 entradas sin permitir una carrera y poco después ingresó a la rotación abridora de los Giants.

También escribió en el libro que masticaba una sustancia extraña para acumular su saliva, y finalmente dejó de hacer el lanzamiento en 1968 después de que la MLB dictaminó que los lanzadores ya no podían llevarse los dedos a la boca antes de tocar la pelota de béisbol. Según su libro, buscó otras sustancias, como la vaselina, para curar la pelota de béisbol. Usó varios movimientos y rutinas para tocar diferentes partes de su camiseta y cuerpo para que los bateadores pensaran que estaba aplicando una sustancia extraña. Perry fue expulsado de un juego solo una vez por manipular una pelota de béisbol, cuando estaba con Seattle en agosto de 1982. En su última temporada con Kansas City, Perry y su compañero de equipo. Leon Roberts. intentaron ocultar el infame bate de brea de pino de George Brett en el clubhouse, pero fueron detenidos por un guardia. Perry también fue expulsado por su papel en ese juego. Después de su carrera en el béisbol profesional, Perry fundó el programa de béisbol en Limestone College en Gaffney y fue su entrenador durante los primeros tres años.