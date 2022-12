Aumenta la vida promedio de dominicanos en las Grandes Ligas

Juan Soto, Rafael Devers, Vladimir Guerrero Jr., y Teoscar Hernández llegaron a las Grandes Ligas la década pasada y, todavía bajo control salarial de sus equipos, pueden depositar expediente hasta el 13 de enero para discutir sueldos de entre US$14 y US$21,5 millones para la campaña 2023. Son desembolsos de estelares.

Serán 33 los dominicanos que acumulan más de tres y menos de seis años de servicios los que podrán debatir su estatus salarial ante un juez si no se ponen de acuerdo. Hubo otros 13 cuyo reloj está en ese umbral, pero los equipos no ejercieron las cláusulas y cayeron en la agencia libre, como Jeimer Candelario, Arístides Aquino, Raimel Tapia y Alex Reyes, quien no tiró en 2022 tras someterse a una cirugía en el hombro derecho.

Los llegados a la MLB en el mismo decenio que Soto, Devers, Guerrero Jr., y Hernández muestran una vida ligeramente más alta que sus compatriotas que arribaron en la primera década del siglo actual.

Entre el 2000 y 2009 arribaron a la Gran Carpa 219 quisqueyanos, de acuerdo con Baseball-Reference. De ellos, 84 alcanzaron los tres años de servicios (el 36.9%), que es la frontera para abandonar el salario mínimo. Hubo 46 que superó los seis años (21%), el tiempo requerido para llegar a la agencia libre sin depender del interés de los clubes.

La mejora

En el tramo 2010-2019 aterrizaron en el Big Show 276 duartianos. Los que han completado los tres años de servicios ya son 110 para un 39.8%, un incremento de un 7.8% entre décadas todavía con techo para mejorar.

De ese grupo de 276 hubo 178 que su estreno se produjo entre 2010 y 2016. De ellos, 45 han completado los seis años de servicios o lo mismo que el 25.2%, cuatro puntos por delante de la totalidad que se estrenó entre 2000 y 2009.

El gran pastel

La fórmula que utiliza MLB Trade Rumors proyecta que Soto recibirá un salario de US$21,5 millones de los Padres en 2023, unos US$4,4 MM más que lo devengado el curso pasado en lo que será su penúltimo año bajo control.

A Devers los Medias Rojas desembozarían US$16,9 millones en la que será su última campaña bajo control, mientras el club se debate entre si satisface sus exigencias de un pacto gigante.

Guerrero verá casi doblar sus pagos. Pasaría de los US$7,9 millones hasta los US$14,8 MM siempre y cuando no haya acuerdo de extensión.

Hernández también irá a su último año en arbitraje y ahora en Seattle recibiría un mínimo de US$14,1 millones.