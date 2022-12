Jeter elogia nombramiento de Judge como capitán de Yankees

Derek Jeter, quien fuera el capitán de los Yanquis de Nueva York, elogió el nombramiento de Aaron Judge en esa posición.

Habían pasado sólo seis meses de aquella famosa última jugada de Jeter, el memorable sencillo de oro que selló su partida del Bronx, y el paracorto retirado estaba compartiendo una cena con un grupo de prospectos como parte del “Campamento del Capitán” de los Yankees.

Relata Bryan Hoch en las páginas de MLB.com que Aaron Judge estaba sentado en la mesa esa noche en Tampa, Florida, bien atentó a cada palabra que decía Jeter.

Esa fue la primera interacción entre Jeter y Judge, con este último preparándose para su segunda temporada completa en ligas menores. Judge llegó a las Mayores en 2016, luego encontró el estrellado como Novato del Año de la Liga Americana en 2017. Ahora el Juez es el Jugador Más Valioso de la Liga Americana y el sucesor de Jeter como el capitán de los Yankees.

"Su tamaño es la primera cosa que sobresale, porque no ves a muchos jugadores de ese tamaño”, destacó Jeter. “Todos en el campamento estaban un poco serios; no decían mucho. Pero podías darte cuenta de que era un joven respetuoso. Puedes darte cuenta si las personas están poniendo atención. Se notaba que él estaba escuchando atento, y yo asumo toda la responsabilidad ahora para que él sea el capitán" Derek Jeter Ex capitán de los NYY “

“Miren, soy un historiador de los Yankees”, dijo Jeter. “Y esto es histórico. La gente seguirá hablando de esto de aquí a 20, 30, 40 años. La lista de capitanes de los Yankees es bien corta. Creo que fue importante para mí, porque ellos pensaron que era importante para mí estar aquí”.

Jeter dijo que cree que Judge ha hecho un “gran trabajo” de manejarse a sí mismo bajo los reflectores de Nueva York, y ve la misma mentalidad ganadora que Jeter siempre llevó como su estandarte durante sus dos décadas como torpedero de los Yankees.

“Hablas con sus compañeros, con sus coaches, con su manager – eso te dice todo lo que necesitas saber”, expresó Jeter.