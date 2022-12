Las Estrellas lideran la ofensiva en el round robin

Las Estrellas Orientales terminaron en la cuarta posición de la serie regular y tuvieron que esperar prácticamente al último día de competencia para asegurar su puesto en la ronda de semifondo, pero a partir del pasado lunes 19 de diciembre todo el mundo arrancó de cero.

“La entrada de Robinson (Canó) y Jeimer (Candelario), macorisanos que son líderes en cualquier equipo, nos ha favorecido”, comentó Félix Peguero, gerente general de las Estrellas en conferencia de prensa.

El conjunto oriental hizo un draft bien balanceado en el cual recibieron las adiciones de los jugadores de posición Jeimer Candelario (TE) y Danny Santana (TE), así como de los lanzadores Gerson Bautista ( E ), Tim Peterson ( E ) y Rhiner Cruz (TE) para fortalecer el bullpen en las entradas finales y el derecho Leuris Gómez (TE) que puede ayudar como abridor y relevista largo.

“El equipo ha dado buenas señales en los primeros partidos y nos sentimos confiados con el personal que tenemos”, agregó Peguero.

Las Estrellas llegaron a la cuarta fecha del round robin, en la primera posición de la tabla, compartiendo la cima con las Águilas Cibaeñas, tienen el mejor porcentaje de bateo (.311), la mayor cantidad de cuadrangulares (4) y la mayor cantidad de carreras anotadas (17).

El pitcheo, por su parte, ha sido la otra cara de la moneda, la efectividad está en 4.15 y 1.19 de WHIP, pero con los brazos que tienen para la rotación abridora y el bullpen eso debe mejorar para la semana próxima.

Bethancourt está fuera

El receptor panameño, Christian Bethancourt, no está con el equipo en estos momentos, ya que se encuentra en su natal, Panamá, resolviendo unos problemas de su visado de trabajo.

“Christian nos había notificado hace alrededor de un mes, que tenía que resolver sus temas de visado de trabajo y estará en el país para el partido del 27 de diciembre”, comentó Peguero.

Peguero entiende que el nivel de compromiso de Bethancourt con la enseña verde es muy alto.

Peña es una posibilidad

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Jeremy Peña participe con el conjunto verde, Peguero contestó “Todos sabemos lo mucho que Jeremy agradece su paso por las Estrellas, no me gusta especular y no me atrevería a decir que hay una seguridad sobre su participación, pero estamos trabajando en eso, nadie más que las Estrellas y mi persona, quisiera que él esté con nosotros, pero no se puede garantizar nada”, comentó Peguero.

Los refuerzos

El venezolano, Edward Olivares, estará con el equipo hasta el 30 de diciembre, pero tiene interés de quedarse más allá. según las palabras de Peguero, pero además de un refuerzo que está pendiente de anunciar, se anunció el regreso al país de Phil Evans.

“Phil Evans se está preparando y está identificado con el equipo, estuve con él en los winter meetings y está pautado a llegar al país el día 26, para jugar hasta el final”, agregó Peguero.

Evans participó en diez partidos en el round robin del año pasado y tuvo una línea ofensiva de .333/.412/.467 y conectó cuatro dobles, aunque en la serie final ante los Gigantes solo pudo conectar un hit en nueve turnos al bate.

Sobre el relevista zurdo Buddy Bauman expresó que se marcha para navidad.

Núñez en las paradas cortas

Al ser cuestionado sobre la posición de campocorto, Peguero expresó estar muy conforme con el trabajo que ha desplegado Gustavo Núñez, “nos ha impresionado el juego de Gustavo, su brazo está sano y él se ha preparado bien”, comentó Peguero, aunque no descartó la posibilidad de importar un shortstop desde alguna de las otras ligas invernales.

Canó jugará defensa

Robinson Canó está supuesto a jugar en la intermedia próximamente, según expresó Peguero y ese es un movimiento que él entiende le dará más profundidad al conjunto.

“Tener a Robinson en la defensa, nos permitirá tener una alineación más temible”, agregó.

Sobre Mejía y Leyba

La información sobre Erick Mejía es que está lesionado y se mantiene en comunicación con el trainer del equipo, se está tratando, pero el equipo no tiene una fecha específica para su integración.

La situación sobre Domingo Leyba es que pudiera estar disponible para integrarse al equipo la semana próxima.

Las Estrellas enfrentaban a los Gigantes del Cibao en el estadio Tetelo Vargas este jueves a partir de las 7:30 de la noche.